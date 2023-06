Honnelles : Après la présentation du projet éolien de Luminus, la consultation populaire de ce dimanche se prépare

Une présence des citoyens toujours importante pour ces RIP, montrant ainsi l’implication des citoyens dans le projet. “Tout s’est déroulé dans le calme. De nombreuses questions pertinentes ont ainsi pu être posées au promoteur”, indique Matthieu Lemiez, bourgmestre des Honnelles. “Il y a eu un peu moins de personnes présentes lors de cette RIP. Cela s’explique par un impact moindre sur les villages français, qui limitait donc leur venue pour cette réunion d’information. Nous avons tout de même eu environ 150 personnes présentes.”

En parallèle à cette RIP, les démarches pour la consultation populaire de ce 11 juin sont bien lancées. Une dernière réunion aura lieu ce lundi avant de passer aux choses sérieuses. “Tout est prêt !”, confie Matthieu Lemiez. “Nous avons désigné l’ensemble des présidents de bureau ainsi que les assesseurs. Une réunion aura lieu ce soir à la commune pour tout coordonner.”

Une coordination importante tout comme la mobilisation des citoyens. “Nous savons que les citoyens sont mobilisés. Nous espérons que cette mobilisation se traduira par une participation la plus large possible ce dimanche. Plus les citoyens se déplacent plus le résultat sera le plus représentatif possible. Nous espérons donc qu’ils répondront présent”, conclut Matthieu Lemiez.

À noter que des bruits de couloir annonçaient qu’un troisième projet éolien pourrait être soumis. Projet qui, à ce stade, reste au stade de rumeur puisqu’aucune démarche n’a été entreprise auprès de la commune.