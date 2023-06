Saint-Ghislain : fin de grève chez Advachem, le travail a repris

Le mouvement de grève aura duré deux semaines. Mais ce lundi, les travailleurs de l’usine Advachem ont accepté de reprendre le travail. Ils dénonçaient jusqu’ici la suppression de certains avantages et l’instauration d’un climat délétère. Ne disposant pas de représentants syndicaux dans leurs rangs et voyant la discussion avec la direction devenir difficile, ceux-ci avaient mandaté les syndicats pour tenir un piquet de grève. L’outil avait été arrêté et mis en sécurité, bloquant ainsi la production.