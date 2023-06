Conflit social chez EpiCURA : le SETca signe le protocole d’accord seul, sans la CNE

Pour le SETca, le mouvement de grève n’était pas justifié, un protocole d’accord rencontrant la majorité des doléances ayant été proposé à la signature jeudi dernier. “Pendant que certains s’agitent, d’autres agissent dans l’intérêt des travailleurs”, explique Patrick Salvi, secrétaire régional SETca Mons-Borinage. “Suite au refus d’une organisation syndicale de signer le protocole d’accord jeudi dernier lors du Bureau de conciliation, le SETCa avait exigé auprès de la Présidente que ce protocole soit rédigé en convention collective et se rendrait disponible pour le signer, même seul.”

C’est finalement ce qui a été fait ce lundi matin. “Tous les points négociés jeudi en conciliation ont été repris dans la convention d’entreprise. Le SETCa et la direction générale ont signé la convention d’entreprise. Fallait-il autant d’agitation pour un résultat connu d’avance ? Il s’agissait ici d’une grève pour du beurre. Car non, contrairement aux déclarations d’une organisation syndicale, le protocole ne prévoyait pas dans son contenu des miettes mais bien des avancées significatives pour améliorer les conditions de travail du personnel.”

Le SETCa annonce avoir obtenu l’ensemble de ses revendications, ce qui va permettre d’augmenter les effectifs de 3 équivalents temps plein dans les équipes mobiles sur chacun des sites, de prolonger jusqu’à la fin 2023 les 15 ETP (5 par site) engagés, d’engager un éducateur spécialisé en pédiatrie, d’engager un bio-technicien sur le site d’Hornu ou encore de garantir des avantages extralégaux.

”Maintenant que la convention est signée, la difficulté sera de trouver le personnel pour occuper ces fonctions au vu du manque de personnel soignant sur le marché du travail. Le SETCa reste une organisation syndicale responsable qui négocie quand c’est nécessaire et se bat quand il le faut. Mais qui n’embarquera jamais les travailleurs dans un combat inutile.” La CNE avait de son côté jugé cette grève utile, estimant que trop peu d’avancées avaient été obtenues lors des négociations, étalées sur plus de huit heures et finalement soldées par un échec.