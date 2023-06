Honnelles : Jean-Marc Leblanc va siéger un an comme indépendant avant de mettre un terme à sa carrière politique

Ce sont des problèmes d’ordre privé qui ont poussé le conseiller communal à quitter son parti politique. Se sentant exclu et ne partageant plus la même vision que ses colistiers, il a décidé de claquer la porte de la liste du Maïeur. “Cela fait déjà quelque temps que je ne partage plus la même vision que les autres membres du groupe. Avec les derniers événements, nous nous sommes encore un peu plus éloignés. Certaines photos prises dans le cadre de mon rôle au sein de la commission sportive n’ont pas forcément plus, n’arrangeant rien à la situation”, explique Jean-Marc Leblanc.

C’est donc en tant qu’indépendant que Jean-Marc Leblanc siégera désormais. Une position qui le poussera à mettre fin à sa carrière politique à la fin de la mandature. “Je vais déjà avoir 68 ans. Il est donc l’heure pour moi de ne pas me représenter et, donc, mettre fin à ma carrière politique. Je garde évidemment beaucoup de bons souvenirs de cette longue période de ma vie”, relate Jean-Marc Leblanc.

Une carrière politique qui avait commencé à Boussu alors qu’il n’était âgé que de 16 ans. Pas élu à l’époque, Jean-Marc Leblanc a su grimper les échelons pour se retrouver dans la majorité honnelloise. Désormais présent dans l’opposition, l’élu honnellois émet quelques craintes quant au futur du parti. “J’ai quelques regrets sur la manière à laquelle se termine ma carrière politique. Je me demande d’ailleurs si le parti obtiendra suffisamment de membres pour se représenter aux prochaines élections”, conclut-il.

Jean-Marc Leblanc qui restera tout de même actif sur la commune au travers des deux courses cycliste qui y prennent leur départ.