Honnelles : jugé pour des viols après avoir été victime d’une tentative d’assassinat

Ses deux agresseurs avaient un mobile, venger leur sœur. Celle-ci, décédée depuis les faits, leur avait confié que Jean l’avait violée un soir de nouvel an. C’était quatre ans plus tôt…

Deux faits

Si Jean a été cité à comparaître devant le tribunal, c’est pour répondre de ce viol, mais également d’une autre agression sexuelle, commise sur une autre dame plus âgée que lui. La dame était âgée de 74 ans.

À voix basse, dans une salle d’audience où la sonorisation est déplorable, la représentante du ministère public présente son réquisitoire. Elle raconte que Jean a sodomisé la première victime, laquelle le suppliait d’arrêter. Pour la deuxième, contactée par les réseaux sociaux, il l’obligeait à avoir des relations non consenties, en regardant un film pornographique. En clair, Jean a été décrit comme un sale type, “un porc” comme l’a déclaré un témoin. L’ancien gardien de prison encourt une peine de cinq ans.

Lu dans la presse

Me Laurent Poisson plaide son acquittement, s’étonnant que la première victime n’ait jamais déposé plainte contre son client, avant de raconter les faits à ses frères, quatre ans plus tard. “Quant à l’autre, elle a déposé une plainte après avoir lu un article dans le journal, dans lequel on incriminait mon client. Là non plus, il n’y a aucun témoin, aucun devoir d’enquête”.

Dans cette affaire, c’est la parole de l’un contre la parole de l’autre, et l’occasion pour de nombreux témoins de cracher leur venin sur les uns et les autres. Une jeune femme a ainsi déclaré qu’elle avait été victime d’attouchements, alors que le prévenu était animateur au Patro de Quiévrain. Le prévenu n’a pas été condamné pour ces faits.

Le jugement sera prononcé avant la fin du mois.