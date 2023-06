La braderie de Boussu se prépare activement : “C’est une course contre la montre qui commence !”

Avant d’accueillir tout ce beau monde, les préparatifs se poursuivent. “Les premiers forains sont arrivés entre dimanche et lundi matin. Les plus gros métiers ont été installés au fond du parking de la gare”, précise Alexandre Célestri, responsable du service communication. “Ce lundi, nous avions sincèrement l’impression de jouer à Tetris. Les métiers sont imposants et il faut des semi-remorques pour les acheminer. Il faut manœuvrer dans un espace restreint. Ce n’est pas du tout évident.”

La deuxième partie des forains s’installe en ce moment. Leur installation sera clôturée ce mercredi avec le lunapark au niveau de la rue du chemin de Fer. Pour les autorités communales, cette édition 2023 représente un sacré challenge. En effet, la place étant toujours en travaux, c’est du côté de la gare que les festivités seront organisées. “Bien sûr, on a multiplié les discussions afin de savoir si on maintenait ou non l’événement.”

Les pour et les contre ont été pesés. “Nos commerçants attendent la braderie avec impatience, elle représente une part importante de leurs chiffres d’affaires annuels. C'est, toute proportion gardée, notre Doudou à nous. On savait que ce serait complexe mais on était persuadés d’y arriver. Ce jeudi, la scène sera installée. C’est une course contre la montre car on a souhaité impacter le moins possible la circulation et les écoles du périmètre en retardant l’installation de la scène et des buvettes. Mais ça va aller ; Les services ont été efficaces, proactifs, très investis. On n’en serait pas là sans eux.”

Du côté des brocanteurs et bradeurs aussi, les choses se précisent également. “Ils seront entre 100 et 150. Ils seront surtout concentrés au niveau de la rue Rogier. On s’attend, comme souvent, à une belle fréquentation des nocturnes organisées vendredi et samedi soir.” Pour le reste, précisons que six bars seront installés et que côté parking, les fêtards sont invités à se garer en périphérie ou au niveau des établissements Baise, dont le parking sera accessible.

L’an dernier, ce sont près de 50 000 personnes en trois jours qui avaient rejoint Boussu. L’objectif est donc de faire tout aussi bien voire mieux !