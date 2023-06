Les fêtes de la musique d’Elouges dévoilent leur programmation

C’est dès 13h que le rendez-vous est donné sur la place d’Elouges. Sept groupes et artistes seront présents pour faire vivre un moment inoubliable aux visiteurs. Ce n’est autre qu’Evana qui ouvrira les festivités à 13h15 sur la scène principale. Une heure plus tard, Love Cats, un groupe d’hommage à The Cure, prendra le relais avant de faire place à Salvation sur la scène principale. Entre-temps, à 15h, Blue Swing animera l’église d’Elouges. Trois groupes animeront l’après-midi en commençant par Rolling The Stones, un groupe qui fera évidemment référence aux Rolling Stones. DJ JB et Gallows Pole, qui joueront du Led Zeppelin, clôtureront la soirée.

Pour se sustenter, les visiteurs pourront profiter des bars et foodtrucks présents spécialement pour l’occasion. Si les fêtes de la musique ont lieu à Elouges, ce n’est pas le fruit du hasard. Le passé musical du village lui permet en effet tout naturellement d’accueillir ces fêtes tant attendues dans l’entité. De nombreux artistes de renom ont habité à Elouges. La place du village était donc “The place to be” pour organiser l’événement, comme l’année dernière.

Un choix qui plaît aux habitants qui n’hésitent pas à se présenter en tant que bénévole pour contribuer à la bonne organisation de l’événement.