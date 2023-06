Jordan a bouté le feu à deux immeubles, à Quaregnon et Colfontaine, contre 150 euros à chaque fois

Onze jours plus tôt, un autre bâtiment, à Colfontaine, avait été incendié. Seul Jordan, sous mandat d’arrêt, est prévenu dans cette affaire.

Jordan, 19 ans, est en aveux des deux incendies. Il dit avoir agi sous l’influence de l’alcool, et d’un autre jeune, mineur pour l’incendie de Colfontaine. Il prétend avoir été payé par un tiers, qu’il ne connaît pas, pour l’incendie de Quaregnon, en échange d’un petit billet. Il innocente les autres prévenus. Ce coup de théâtre n’étonne pas le substitut du procureur, en raison du milieu dans lequel on baigne, soit le milieu des gitans du camp de la Nouvelle chasse à Jemappes.

L’incendiaire circulait à vélo

Le 23 octobre 2022, vers 2h du matin, la police aperçoit de la fumée et des flammes, Route de Mons. Le feu a été bouté à un immeuble habité. L’habitante, qui vit avec ses quatre enfants, raconte que le feu a été bouté à sa boîte aux lettres, encastrée dans la maison, et qu’elle a pu l’éteindre à l’aide d’un extincteur. Un drame a été évité.

Une bouteille contenant de l’essence a été abandonnée sur place. Le suspect a pris la fuite à vélo. Jordan est interpellé en compagnie de Benoît, 19 ans. Les deux garçons empestent l’essence.

L’habitante soupçonne Bernard, l’ancien compagnon de sa sœur d’être à l’origine de cet incendie. Les deux femmes rencontrent de nombreux problèmes avec cet homme, pour coups, dégradations et menaces, notamment le jour de l’incendie. Ce dernier aurait demandé à Babache (surnom de Charly, troisième prévenu) de trouver quelqu’un pour bouter le feu à cette maison, alors qu’il buvait un verre sur la place de Jemappes. Les deux hommes contestent.

Le ministère public doute sur l’intermédiaire

Jordan prétend qu’il a reçu 150 euros pour mettre le feu, mais cette somme n’a pas été retrouvée sur lui, lors de son interpellation.

Pour le ministère public, les quatre prévenus sont coupables de l’incendie de Quaregnon. “Jordan est en aveux, Benoît a apporté la bouteille d’essence. Il n’y a pas assez d’éléments contre Charly en raison du conflit avec Bernard au moment des faits. Quant à Bernard, on a plusieurs éléments qui permettent de considérer qu’il est le commanditaire”, résume le substitut du procureur.

Un mois plus tôt, Jordan avait bouté le feu à des poubelles et une porte d’entrée dans un immeuble à Colfontaine. Jordan avoue et il dit avoir agi à la demande d’un locataire qui avait eu un litige avec son propriétaire.

Le substitut du procureur requiert une peine de cinq ans contre Jordan, pour les deux incendies avec plusieurs circonstances aggravantes, une peine de trois ans contre Benoît et une peine de cinq a ans contre Bernard (30 ans). Seul ce dernier a des antécédents judiciaires pour menaces, détention d’armes, coups et menaces.

Parole à la défense

Me Jean-Benoît Ronveau, avocat de Jordan, ne plaide que sur le montant de la peine. “Il a vu de l’argent facile, sans y voir les conséquences. Il a agi sous l’influence de l’alcool, ce qui n’arrange pas les choses”. Membre d’une famille bien connue de la justice, Jordan n’a aucun antécédent judiciaire, même pas en jeunesse. L’avocat plaide un sursis probatoire.

Me Pierre-Jules Cauchies, avocat de Benoît, précise que son client est resté dans une rue adjacente au moment de l’incendie. Il conteste avoir fourni la bouteille d’essence, “cela ne ressort pas du dossier”, plaide l’avocat. Il ajoute que Jordan a déclaré que Benoît n’était pas au courant de son projet, l’invitant seulement à une balade à vélo, à deux heures d‘une nuit d’automne. Un acquittement est demandé.

Me Mélissa Vervaeke demande l’acquittement de Charly, sollicitée par le parquet. “L’analyse de la vidéo sur la place de Jemappes ne donne rien, pas plus que la téléphonie. Rien ne prouve qu’il a montré l’adresse sur Google map. Le conflit familial avec Bernard est prouvé”.

Enfin, Me Frédéric Guttadauria conteste les éléments retenus par le parquet contre Bernard, détenu pour autre cause. “Il n’y a pas de téléphonie, on n’a strictement rien contre lui”. L’acquittement est plaidé.

Jugement le 21 juin.