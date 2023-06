Quévy veut être reconnue centre local sportif à l'horizon 2024

"C'est une démarche qui a été initiée par mon prédécesseur, Laurent Bougard", souligne Catherine Poncin (PS), échevine en charge des sports. "Un premier dossier avait déjà été introduit en novembre 2020. Ce qui nous a permis de constater qu'il y avait encore des choses à mettre en place pour tenter d'obtenir une première reconnaissance - une première étoile."

Globalement, les nombreuses initiatives sportives lancées par la commune sont à souligner. Mais reste désormais à mieux les valoriser. "On manque de formalisme, on ne se vend pas très bien. Les clubs doivent continuer à entreprendre certaines démarches mais de notre côté, on se doit de jouer un rôle de facilitateur en catalysant les initiatives, en les actant, en les promouvant et en les documentant, notamment sur notre site internet."

Le site internet de l'administration sera ainsi étoffé afin de présenter de manière claire et directe l'ensemble de l'offre sportive sur le territoire communal. "En parallèle, on continuera évidemment à être à l'initiative de certaines choses. Ces dernières années, et pendant la crise sanitaire notamment, nous avons donné un sérieux coup d'accélérateur. Entre le ravel et la création de terrains outdoor, le lancement de chèques sports et loisirs, l'organisation d'initiation et de démonstration,... La commune n'a pas boudé ses efforts."

D'ici le mois de novembre, Catherine Poncin espère que les efforts paieront et qu'une première étoile sera décrochée.