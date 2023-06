Saint-Ghislain : Nicolas admet être violent quand il a bu, “mais je ne suis pas un violeur”

Des violations de domicile, des faits de harcèlement et une destruction de boîte aux lettres, commis un an plus tard, lui sont aussi reprochés. Il est également en état de récidive. Nicolas reconnaît qu’il est violent et insultant quand il a bu, mais il conteste les viols.

“Je l’ai frappée une seule fois, quand elle m’a mis dehors de chez elle”, dit-il, contestant s’être montré violent avec ses enfants, sauf avec l’aîné qu’il a giflé “car il fumait de la drogue”.

Elle ne veut plus le voir

Le prévenu affirme que tout va bien avec sa compagne, qu’il a régulièrement au téléphone. “Il lui écrit qu’il souhaite la revoir car elle est la femme de sa vie. Ce n’est pas la position de madame, qui a toujours peur de lui et qui ne veut plus le voir”, répond l’avocate de la jeune femme.

Leur relation, qui a duré plus de vingt ans, s’est dégradée en raison du prévenu, consommateur d’alcool et de drogues. “Les quatre enfants ont été témoins de scènes de violence et les voisins ont entendu de nombreuses disputes. Il connaît l’impact de son comportement sur sa famille, mais il continue”, poursuit l’avocate des parties civiles.

Mesure d’éloignement

Un juge avait rendu une ordonnance d’éloignement, début mars 2022, mais Nicolas a violé le domicile de la jeune femme, cassant un carreau et tout dans la maison, la menaçant avec un couteau devant les yeux de leurs enfants. C’était le 22 octobre 2022.

“Il était torse nu, menaçant de faire exploser la maison en ouvrant le gaz dans la cuisine, se tailladant le torse avec un couteau”, raconte le substitut du procureur du roi. La police l’a interpellé sur place et il a été renvoyé chez le juge d’instruction, lequel l’a placé sous mandat d’arrêt.

Le consentement

La scène de viol remonte un an plus tôt, en octobre 2021. L’avocate soutient que sa cliente n’avait pas donné son consentement, car il avait bu et ils venaient de se disputer. “Elle n’osait pas réagir de peur de sa réaction, de se prendre des coups”, affirme l’avocate.

Elle est rejointe par le procureur : “Ce soir-là, il l’a forcée à avoir une relation avec elle. Il a recommencé le lendemain”, poursuit le magistrat, qui admet que la notion de consentement, au cœur du nouveau Code pénal sexuel, est une notion sujette à débat chez les professionnels du droit. Toutefois, il estime que la prévention est établie.

Quatre ans de prison requis

En raison de la gravité des faits et des nombreux antécédents judiciaires du prévenu, qui purge une peine de 12 mois en raison d’une peine de travail non exécutée et une peine de trois ans pour violence, le substitut du procureur requiert une peine de quatre ans de prison ferme.

Me Laura Danneau ne conteste pas les préventions, sauf les viols. “Quand il a débarqué chez elle complètement ivre, en octobre 2022, c’est une scène de désespoir. Il a demandé aux policiers de lui tirer dessus, et il a annoncé qu’il allait se pendre. À aucun moment, il n’a ressenti une absence de consentement. C’était habituel qu’ils se réveillent mutuellement la nuit, pour avoir des relations sexuelles”.

L’avocate ajoute que son client n’a jamais déclaré qu’il préférait la voir morte, plutôt qu’avec un autre homme, alors qu’elle avait un prétendant. Me Danneau plaide une absorption dans un arrêt de la cour d’appel, le condamnant à 12 mois, car les faits et la victime sont identiques.

Le jugement sera prononcé le 21 juin.