Il cultive du cannabis à Dour, “c’était de la curiosité” dit-il au tribunal

Le juge constate que la plantation était assez importante, une centaine de plants, pour satisfaire une curiosité. “C’était plus un passe-temps qu’autre chose. D’ailleurs, les policiers m’ont dit que ma plantation était bidon, que je n’aurai jamais rien”, répond Fabien qui s’est endetté en achetant du matériel et en détournant de l’électricité. La facture du fournisseur d’énergie fait mal.

Avec un bélier !

L’affaire remonte à là mi-avril 2022. La police locale est informée que Fabien cultive du cannabis chez lui. Le 13 avril, la police force l’entrée avec un bélier. Fabien est sorti de son sommeil, il ne tente pas de résister. Les policiers avaient été informés qu’il avait fréquenté une bande de motards, jadis. Raison pour laquelle ils n’ont pas frappé à la porte et ont préféré utiliser la manière forte.

Évidemment, ce branle-bas de combat a réveillé le voisinage et multiplié les regards inquisiteurs vers ce voisin escorté par la police. Chez lui, les policiers ont retrouvé des plants un peu partout dans la maison, la chambre, le garage, le sous-sol de l’abri de jardin, l’atelier… “Il y avait tout le matériel nécessaire pour cultiver du cannabis, des lampes, des tuyaux, une balance de précision, de l’engrais. En fait, Monsieur avait remplacé sa culture de tomates par une culture de cannabis”, raconte le substitut du procureur.

Prison ou mesure de faveur ?

Ce dernier ne croit pas à une simple curiosité, “car le prévenu s’était renseigné sur le prix du cannabis sur le marché”. Une peine de huit mois de prison, assortie d’un sursis probatoire, est requise.

Me Nicolas Divry sollicite la clémence pour Fabien, un homme qui a continué à travailler malgré la perte d’un œil à la suite d’une agression, il y a plus de vingt ans. “Sur les 133 plants, six pouvaient produire. On a aussi retrouvé une brique de résidu de cannabis, non consommable. Ce n’est pas un mauvais garçon, il a déjà été sanctionné sur le plan financier et par les regards de ses voisins”.

L’avocat, qui ajoute que l’analyse du téléphone n’a mis en évidence aucun indice de vente, plaide une suspension du prononcé de la condamnation.

Jugement à la fin du mois.