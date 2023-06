La construction du centre Athena de Dour finalisée en septembre prochain

C’est un bâtiment novateur sur lequel pourront s’inspirer de nombreuses villes et communes qui s’apprête à se terminer à Dour. “Le Centre Athena sera performant du point de vue énergétique et environnemental”, indique Marcel Barattucci, membre de l’équipe Startek. “Au niveau énergétique, le bâtiment sera certifié passif. Cela signifie qu’il aura une très bonne isolation mais également une bonne imperméabilité à l’air. Il sera également composé de 11 sondes géothermiques et d’une source d’énergie alternative. Des panneaux solaires prendront place sur le toit. Au niveau environnemental, nous aurons également une certification qui prouvera nos avancées en la matière.”

Un point d’attention particulier est également porté aux personnes en situation de handicap. Au niveau de la bibliothèque par exemple, des accès aux PMR et personnes malvoyantes sont prévus un peu partout. Cela est également le cas pour le personnel qui pourra se balader facilement dans le bâtiment même en chaise roulante.

Le Centre Athena se voudra également on ne peut plus polyvalent. La salle de conférences pourra ainsi être transformée en quatre salles de réunion au besoin. De nombreuses entreprises de la région attendent d’ailleurs l’aboutissement du projet pour utiliser les lieux lors de réunions en vision conférence. La salle de lecture pourra quant à elle accueillir plusieurs classes scolaires et la salle d’exposition au rez-de-chaussée bénéficiera de grandes portes de garage ouvrable à souhait en fonction des besoins.

Un point d’honneur est finalement donné à la mobilité douce. Des douches ont, en ce sens, été aménagées pour que les cyclistes puissent se laver avant de reprendre le travail. Bref, un beau projet réalisé avec le soutien de l’Europe s’apprête à voir le jour. “Il ne nous reste plus qu’à terminer le parachèvement, la menuiserie et le faux plafond. Tout devrait être fait pour le mois de septembre. L’inauguration est quant à elle prévue au printemps prochain”, conclut Michel Barattucci.