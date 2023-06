Programmation éclectique pour la braderie de Boussu : “on mise sur des noms qui permettent de ramener du monde et qui plaisent à tous”

”La programmation se prépare de longs mois à l’avance, en fonction des disponibilités des artistes et des événements organisés dans la région”, explique Domenico Pardo (PS), échevin des fêtes. “On mise sur des noms qui permettent de ramener du monde et dont on a la certitude qu’ils mettront l’ambiance. Daddy K, au-delà d’être citoyen d’honneur de Boussu, fédère par exemple un large public.”

Quant aux têtes d’affiche, elles sont bouclées au minimum six mois avant le grand jour. “On cherche quelqu’un qui ne sera pas dans d’autres événements de la région pour avoir une certaine exclusivité. On cherche aussi à pouvoir proposer des artistes qui chantent idéalement en français et qui sont susceptibles de plaire à tout le monde. Dans ce cas-ci, François Feldman était déjà venu et avait rencontré un joli succès.”

La commune a donc misé sur une valeur sûre, tout en gardant l’œil sur son budget. “Ce n’est pas le tout d’avoir un artiste disponible et intéressant, encore faut-il que ses prétentions financières cadrent avec les nôtres. On ne peut pas se permettre de débourser la totalité de notre enveloppe pour le cachet d’un seul artiste. Nous devons donc malheureusement parfois revoir nos prétentions.”

Pour autant, le succès de la braderie n’est plus à démontrer. “Au fil des années, attirer les artistes est plus simple. Certains demandent à venir ou à revenir. Nous avons aussi quelques contacts directs avec des agents ou les artistes, ce qui nous permet de discuter des cachets réclamés, d’éventuellement négocier un peu. On ne se targue pas d’être un événement incontournable comme un festival pourrait l’être mais on travaille beaucoup en amont et on jouit d’une belle réputation.”

Les autorités auraient-elles déjà certains noms en tête pour les futures éditions ? “Il y a des artistes que l’on tente d’accueillir depuis plusieurs années, sans succès, pour diverses raisons. On a aussi d’autres idées. On tente dans tous les cas de coller à leur actualité, par exemple la sortie d’un nouvel album, l’annonce d’une tournée,… C’est un travail de longue haleine.”

D’ici là, le rendez-vous est d’ores et déjà fixé à ce vendredi dès 18 heures.