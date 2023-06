Deux jeunes balancent des pavés sur le ring de Mons, depuis un pont. Une voiture touchée

Les deux jeunes, âgés de 19 ans, rigolaient bien. Ils ont moins fait les malins devant le tribunal correctionnel. Le substitut du procureur leur a remonté les bretelles, leur rappelant que les conséquences auraient pu être plus graves. En 2014, un père de famille a perdu la vie dans des circonstances similaires, alors qu’il circulait sur une voie rapide dans la région de Charleroi.

Manque de maturité

“Ils ont eu une chance inouïe que les dégâts ne soient pas plus importants”, raconte le substitut du procureur qui propose une peine de travail, avec un nombre important d’heures, alors que le Code pénal lui permet de demander une peine de trois mois de prison et une amende de 1000 euros.

Me Valentine Crombe ne conteste pas la prévention. Elle précise qu’un manque de maturité et une consommation excessive d’alcool sont à l’origine des faits. “La police les a déjà rappelés à l’ordre et ils ont pris conscience que les faits auraient pu être plus dramatiques”.

L’avocate demande un sursis simple pour son client, qui effectue une formation en boulangerie. L’autre jeune ne s’oppose pas à une peine de travail.