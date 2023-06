Nuisances sonores autour de l’usine Yara à Tertre : l’étude devra être complétée et un état des lieux rendu chaque année

Située dans le zoning de Tertre, l’usine Yara a régulièrement été au cœur de crispations, faisant l’objet de nombreuses plaintes et divers coups de gueule de la part des riverains installés non loin. Principale cause, les nuisances sonores générées par l’activité industrielle. Bien consciente de la nécessité d’agir, l’usine a pris plusieurs dispositions.