Trois Montois sont trois dans une voiture, mais aucun d’eux n’est au volant. Qui conduisait alors ?

Les deux gamins âgés de 19 ans prétendent qu’ils ont été provoqués et qu’ils se sont défendus. Toutefois, un cafetier et un riverain n’ont pas la même version. Selon eux, ce sont les prévenus qui ont frappé les premiers et ils se sont acharnés sur le pauvre homme, lui donnant des coups de pied dans le visage, alors qu’il était au sol.

Plusieurs fractures au visage

D’ailleurs, Me Frédéric Guttadauria fait état du calvaire enduré par cet homme. Il détaille de nombreuses fractures au visage et la pose de plaques. La victime est défigurée. “Mon client ne comprend toujours pas pourquoi il a été frappé de la sorte. Selon une riveraine, les auteurs sont partis sur leur vélo, et ils sont revenus pour porter d’autres coups. Prétendre que mon client était agressif, cela ne ressort pas du dossier”, dit-il. L’avocat réclame un dommage provisionnel de 5000 euros et la désignation d’un expert.

Le substitut du procureur du roi ne croit pas l’un des prévenus quand il déclare qu’il était incapable de frapper, en raison d’une attelle au bras. “Sur les images vidéo, on le voit retirer son attelle médicale pour porter des coups. Un regard fixe ne justifie pas un tel déchaînement de violence”. Une peine de deux ans est réclamée contre les deux garçons.

Vol et fuite

Ces derniers sont poursuivis dans le cadre d’un autre dossier, en compagnie de Franky cette fois. Le ministère public leur reproche des vols sur des chantiers, le 9 septembre 2021 dans la région de Mons, suivis d’une entrave méchante à la circulation.

Avertie, vers 9h50, que les suspects circulaient à bord d’une Ford de couleur bleue, la police s’est lancée à leur recherche. À 11h37, le véhicule suspect est aperçu à Ville-sur-Haine. La voiture accélère, prend un îlot directionnel à contresens et s’immobilise. Les trois hommes sont arrêtés alors qu’il décharge un souffleur professionnel d’une valeur de 850 euros.

Qui était au volant ? Les trois hommes nient être le conducteur. Franky avoue seulement avoir vidé un extincteur dans l’auto, afin d’effacer les traces. Même s’il est le conducteur habituel de cette voiture, bien qu’il n’ait pas le permis de conduire, il nie avoir été au volant. Qu’importe, le ministère public considère qu’ils sont coauteurs de cette infraction.

Les peines demandées

Franky encourt 18 mois de prison pour entrave méchante à la circulation et les vols, qu’il conteste, déclarant avoir acheté le souffleur contre 50 euros. Il risque quatre mois de prison en plus pour le recel d’une plaque d’immatriculation. Il a été condamné plusieurs fois par le tribunal de police pour des infractions de la route.

Kenny et Fernand encourent 18 mois de prison. Leurs avocats ont plaidé une mesure de faveur pour l’agression de Nimy et des peines de travail pour ce qui n’est pas contesté, c’est-à-dire pas grand-chose. Notons que Fernand a été fouillé en possession d’un couteau d’une vingtaine de centimètres. Le SDF prétend que c’est un cadeau dont il faisait usage uniquement pour se nourrir.

Aucun des trois jeunes n’a une activité professionnelle. Des peines de travail ont été proposées.

Enfin, notons que la présidente a remarqué ce qui était inscrit sur le pull-over de Kenny, en anglais. “Il faut quand même avoir un certain culot de se présenter de la sorte devant le tribunal”. Visiblement, Kenny n’a pas compris ce que voulait dire… fuck off !

Jugement à la fin du mois.