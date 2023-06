Boussu : le festival Le Verger s’étalera sur deux jours cette année

En effet, cette année, le festival ne sera pas organisé sur un jour mais sur deux. “L’événement a vu le jour en 2018, après que l’équipe du centre culturel ait découvert cet écrin de verdure au potentiel infini dans la vallée du Hanneton et décidé d’en faire profiter le public”, rappelle Lolita Demoustiez, présidente du centre culturel. “Le projet a connu une ascension fulgurante. Nous avions accueilli un peu plus de 1000 personnes lors de la première édition. L’an dernier, ce sont plus de 6000 personnes qui ont foulé les terres du verger. C’est désormais devenu l’un des événements incontournables de l’été dans la région.”

Depuis sa création, le festival connait un beau succès. ©D.R.

Il n’en fallait pas plus pour que l’idée de l’étaler sur un week-end complet, les 1er et 2 juillet, soit lancée. “À travers une vocation éco-responsable, l’objectif est d’offrir à la population deux journées estivales festives et riches en découvertes”, poursuit la présidente. Le festival s’ouvrira donc le 1er juillet prochain dès 13 heures, avec une après-midi consacrée à la jeunesse. Cette dernière sera encadrée par le service jeunesse de l’administration communale.

Dans l’après-midi, les équipes du centre culturel reprendront la main en musique avec, en tête d’affiche, Sysmo. Au programme, “une performance spectaculaire délivrée par une machine vivante constituée de 14 percussionnistes, accrochées à la gestuelle de quatre chefs d’orchestre.” Les festivités se poursuivront le lendemain dès midi, avec une programmation dédiée aux enfants et familles. Jeux, ateliers, expérimentations ludiques, animations à partager, mini-ferme pédagogique, balade à cheval sont notamment annoncés. Ajoutons à cela un espace zen avec sonothérapie, massage ou lithothérapie, un marché artisanal, une tisanerie ou encore des espaces chill au bord de la mare. Un bar pour déguster des boissons locales et artisanales sous un tipi géant permettant de profiter des concerts tout au long de la journée sera installé et complété par la présence d’une dizaine de foodtrucks.