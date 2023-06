Jessica s’énerve devant le tribunal : “je ne suis pas schizophrène”

Mardi matin, elle a assuré le spectacle devant le tribunal, obligeant le juge à hausser le ton et son avocate a essayé de la calmer, en vain. “J’ai été tabassée. On dit que je suis folle, arrêtons les délires”, hurle-t-elle dans le prétoire.

Scène filmée

Le juge lui signale que la scène a été filmée. “Et alors ? J’ai un témoin ! J’ai été agressée physiquement et psychologiquement. C’est de la légitime défense”, poursuit-elle, accusant la police et la justice d’abus de pouvoir. Elle avoue être rebelle, mais incapable de ferme du mal aux autres. “Je remarque dans vos antécédents judiciaires une condamnation pour une tentative de meurtre”, lui dit le juge. Jessica frôle l’outrage à magistrat.

Le ministère public raconte qu’une policière a eu l’arcade sourcilière ouverte et que Jessica a donné un violent coup de genou dans l’entrejambe d’un policier. Ensuite, elle a refusé d’entrer dans la cellule de dégrisement, “mais c’est parce que je ne supporte pas d’être enfermée” hurle Jessica.

Autre scène de coups

Celle-ci est aussi jugée pour une scène de coups qui s’est déroulée chez elle, le 13 juin 2020. Elle s’est battue avec un homme aussi bourré qu’elle. Pour l’ensemble de son œuvre, le ministère public requiert une peine d’un an.

Après un tel spectacle, son avocate semble bien ennuyée. Toutefois, elle sollicite l’acquittement pour la scène de juin, estimant qu’elle a réagi en état de légitime défense face à un homme violent, sous influence de l’alcool. Les outrages et rébellion du nouvel an ne sont pas contestés. L’avocat regrette que les policiers n’aient pas été plus compréhensifs un soir de fête et qu’ils auraient dû se renseigner sur les problèmes psychologiques de Jessica.

Celle-ci s’énerve une fois de plus. “Je ne suis pas schizophrène et je demande d’être examinée par un vrai médecin”, dit-elle. Le neuropsychiatre habituellement désigné en tant qu’expert judiciaire appréciera…

Jugement dans un mois.