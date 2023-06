Première soirée réussie pour la Braderie de Boussu : “le bilan est très positif” (VIDEO)

”Le bilan de ce vendredi de braderie est très positif”, confie Alexandre Celestri. “Nous étions quelque peu dans l’inconnue suite à la délocalisation de l’espace scénique et forain. Nous ne savions pas vraiment si le public allait suivre. Cela a finalement été le cas. De nombreux visiteurs se sont amassés près de la scène. L’orchestre Zénith a d’ailleurs pris une photo avec le public à l’arrière où l’on pouvait voir qu’il avait répondu présent. Les tenanciers des bars et des buvettes étaient également plus que satisfaits. Une première très réussie donc, de bon augure pour la suite.”

Seule ombre au tableau ? Un accident sur l’autoroute à hauteur de Saint-Ghislain qui a empêché certains visiteurs de pouvoir se rendre à la braderie. Qu’à cela ne tienne, un programme toujours plus éclectique attend les citoyens en ce samedi de braderie, de quoi rattraper le temps perdu pour les personnes bloquées sur l’autoroute hier soir.

”La première soirée était vraiment de bonne qualité. Ce samedi devrait suivre la même logique puisque nous attendons notamment les Sales Djones 2.0. Le groupe est assez connu dans le Borinage et fera probablement danser les visiteurs. Après eux, notre citoyen d’honneur, le DJ Daddy K, mettra également le feu à la braderie de Boussu”, conclut Alexandre Celestri.

En plus des Sales DJones et du DJ Daddy K, la braderie de Boussu accueillera Aymeric à 16h30. Il se chargera alors de faire vivre les meilleurs titres de la variété française des années 60 à aujourd’hui. La Grange prendra ensuite le relais à 17h30 avant de faire place à Fédora à 19h15. On rentrera ensuite dans le vif du sujet avec Destïny qui n’est autre que la première partie des Sales Djones 2.0. qui seront sur scène dès 21h. Daddy K clôturera ensuite la soirée dès 22h30.