Sofia et son poulain Junaid, saisis à Quaregnon, sont enfin tirés d’affaire

La nouvelle était finalement annoncée début mai : Sofia attendait un poulain. Passé inaperçu lors de tous les examens médicaux, celui-ci était né d’une jument particulièrement affaiblie qui avait préféré le rejeter. Les bénévoles avaient donc pris le relais pour le nourrir et tenter de le maintenir en vie. “Aujourd’hui, nous pensons dire qu’il s’en sortira. Nous restons malgré tout prudent car il a sur le corps plusieurs blessures, dont une assez importante qui pourrait encore s’infecter”, précise Maud Dericke, président de l’asbl Au Bonheur Animal.

Des dépenses importantes

”Nous continuons à assurer son alimentation mais très logiquement, plus il grandit, plus il mange. Toutes les aides sont donc les bienvenues, soit directement pour lui, soit pour nos autres pensionnaires afin que nous puissions lui consacrer une part plus importante de nos dépenses. Du foin et de la paille sont également appréciés. Pour le reste, son éducation est assurée par Gouache, la ponette de notre vice-présidente.”

Un relais qui apaise un peu les esprits des bénévoles. “Lorsque nous sommes là, Gouache ne s’en préoccupe pas vraiment. Dès que nous partons en revanche, elle vient le chercher et assure son éducation. Gouache a déjà eu un poulain, elle sait quoi faire. Ce qui nous a permis de les réunir en prairie.” De prairie, il est également question pour Sofia. “Elle reprend du poil de la bête et est, selon moi, définitivement sortie d’affaire.”

Junaid restera au refuge

Deux jours avant la naissance de Junaid, l’association avait eu confirmation, par l’Unité du Bien-Être Animal, que les animaux ne seraient pas rendus à leur bourreau. “Nous avons décidé que Junaid resterait avec nous jusqu’au bout. De par ce que nous avons vécu avec lui, nous avons envers lui un attachement tout particulier. Nous ne pouvons plus l’imaginer quitter le refuge.”

Quant à Sofia, elle devrait elle aussi trouver une famille disposée à lui offrir une nouvelle vie. “Les personnes qui se sont battues pour obtenir la saisie des animaux à Quaregnon souhaiteraient l’adopter lorsque cela sera possible. Elles ont déjà eu des chevaux et savent comment s’en occuper. Là aussi, un lien tout particulier a été noué.” C’est donc bel et bien par un happy-end que l’histoire devrait se conclure.