Les bénéfices des Apéros saint-ghislainois seront reversés à une asbl active auprès des enfants atteints de maladies rares

Pour cette dernière, cette perspective de coup de pouce financier est évidemment une excellente nouvelle. “Notre association est toute récente, elle a été fondée en 2018 après le décès de notre enfant”, explique Delphine Ghislain, présidente. “On ne l’a pas fait pour nous mais pour venir en aide à d’autres familles, pour être un soutien et pour pouvoir leur offrir un lieu d’écoute. Personne ne peut mieux la maladie et ce qu’elle implique qu’une autre personne qui y est confrontée.”

Sous l’appellation maladies lysosomales, l’on retrouve une cinquantaine d’affectations handicapantes qui touchent l’enfant et l’adulte, dont le point commun est une déficience génétique induisant un défaut de fonctionnement au niveau du lysosome, chargé d’éliminer les “déchets cellulaires” du corps. La maladie est rare et entraîne l’apparition de lésions sur les organes, provoquant des troubles particulièrement graves et irréversibles.

Rare mais pas seul

”On part du principe que ce n’est pas parce que c’est rare que l’on est seul. Notre association a pour objectifs d’offrir du soutien et de l’écoute, de créer un réseau entre les familles touchées par la maladie, d’informer les patients et les familles des avancées scientifiques mais aussi à les aider financièrement dans l’achat de matériel nécessaire au confort et au maintien à domicile du patient.”

C’est plus particulièrement pour ce dernier volet que l’événement de Be Saint-Ghi est indispensable. “Nous sommes pour l’instant en contact avec cinq familles. Nous aidons l’une d’elles à aménager son habitation car l’enfant perd la faculté de marche et ne peut plus emprunter les escaliers. Cela peut aussi passer par l’achat d’un monitoring permettant de surveillance les paramètres du patient et éviter les allers-retours à l’hôpital ou l’achat d’un fauteuil roulant Hippocampe (une chaise tout-terrain permettant d’aller dans l’eau, le sable, etc., NdlR).

Autant de dispositifs qui ne sont généralement pas pris en charge par les mutuelles et qui représentent un coût conséquent pour les proches. “On aimerait aussi beaucoup proposer aux familles un week-end de répit. On a demandé à l’une des familles ce qui ferait plaisir à leur fils, au frère et à eux-mêmes. Pour l’instant, il prend encore plaisir à aller dans l’eau. On aimerait donc pouvoir leur offrir un week-end dans un parc aquatique. C’est primordial, lorsque l’on vit pareil quotidien, de pouvoir souffler un peu, déconnecter de tout.”

Au-delà de l’aspect financier, qui reste une composante importante du travail de l’association, Delphine Ghislain voit aussi dans ces apéros saint-ghislainois une belle opportunité de présenter son asbl et de la faire connaître au plus grand nombre.