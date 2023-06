Les résultats de la consultation populaire à Honnelles sont sans appel : les citoyens ne veulent pas des projets éoliens

Pour rappel, l’ensemble des Honnellois de plus de 16 ans pouvaient se prononcer sur les projets éoliens. Cela représente environ 4 350 personnes qui étaient réparties en quatre bureaux. C’est finalement environ un tiers des personnes en capacité de voter qui se sont rendus aux urnes pour remettre ce résultat sans appel.

Ils étaient invités à répondre à trois questions :

- Êtes-vous d’accord de voir construire et exploiter un parc de 11 éoliennes entre Marchipont et Roisin dans le cadre du dossier NEW WIND ?

- Êtes-vous d’accord de voir construire et exploiter un parc de 5 éoliennes entre Montignies-sur-Roc et Athis dans le cadre du dossier LUMINUS ?

- Êtes-vous favorable à l’installation de parc éolien sur l’entité de Honnelles jusqu’à la fin de la mandature (jusque 2024) ?

Les trois questions ont obtenu des résultats plus ou moins similaires indiquant que les citoyens ne veulent pas d’éoliennes chez eux. À noter que Luminus souhaitait implanter cinq éoliennes entre Montignies-sur-Roc et Athis. Pour le projet de New Wind, c’étaient 11 éoliennes qui étaient en projet sur des terres agricoles situées entre Marchipont, Roisin et la frontière franco-belge. En plus des Honnellois, nos voisins français étaient particulièrement réticents sur ce dossier.