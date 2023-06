Nicolas conteste avoir agressé un septuagénaire à Frameries dans le cadre d’une dispute avec sa compagne

Les menaces auraient été proférées contre son frère, lequel refusait de revoir son père après un divorce difficile. Il a choisi le camp de sa maman, Nicolas vivait avec son père.

Nicolas fait sa vie avec une dame, un peu plus âgée que lui. Elle tombe enceinte, Nicolas ne veut pas être père. Il est trop tard pour avorter. “Il a eu le sentiment qu’elle lui a fait un enfant dans le dos”, poursuit son avocat. La tension monte au sein du couple.

Il y a une séparation, une scène près du Grand large. Elle prétend avoir reçu des coups, il dit l’avoir seulement bousculée. Il y a d’autres scènes. Le grand-père de madame s’en mêle, il dit aussi avoir été victime de coups. Nicolas conteste, arguant qu’il ne frapperait jamais un vieil homme, qui plus est un homme qu’il respecte. La belle-mère s’en mêle… Il conteste l’avoir frappée également.

Il s’excuse auprès des policiers

Et puis, il y a les outrages, seuls faits pour lesquels le jeune homme est en aveux. Il est stationné sur un trottoir, la police de Mons le verbalise. Il les toise, déclarant qu’il roule en BMW alors qu’eux circulent en Skoda… Le ton monte. “Je m’excuse auprès des policiers”, dit-il.

Nicolas encourt une peine d’un an avec sursis pour les faits de violence intrafamiliale, et une peine de travail pour les outrages. Un acquittement et une mesure de faveur sont demandés par la défense. Le juge sera peut-être clément avec lui, ayant bien compris qu’il avait le sang chaud…

Jugement à la rentrée.