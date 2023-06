Projet d’implantation d’une éolienne à l’entreprise Carthuplas de Thulin : la Région wallonne a remis un rapport défavorable

L’envie d’installer une éolienne à proximité de son entreprise n’est pas neuve à Carthuplas. Un projet de quatre éoliennes était au départ dans les plans de l’entreprise qui s’est finalement ravisée pour n’en construire qu’une grande. C’est finalement un retour à la case départ avec ce rapport défavorable de la Région wallonne.

”Le fonctionnaire et fonctionnaire délégué de la Région wallonne ont remis un rapport très négatif au sujet du projet éolien de Carthuplas”, indique Eric Thiébaut, bourgmestre d’Hensies (PS). “C’est principalement les services Environnement et Urbanisme qui sont à la base de ce rapport défavorable. Ils refusent en effet la dérogation au plan de secteur qui était demandée à cause de la proximité du projet avec la zone Natura 2000. De manière générale, les aspects environnementaux sont les principales raisons reprises dans le rapport négatif de la Région wallonne.”

Au niveau communal, le collège va désormais suivre cette décision de la Région wallonne. Un retour à la case départ attend donc l’entreprise de cartonneries de Thulin. Une mauvaise nouvelle pour cette dernière qui fera cependant le bonheur de plusieurs citoyens. 28 remarques et une pétition avaient en effet été remises à l’administration communale d’Hensies suite à l’avis d’enquête publique.

Un nouveau revers pour un projet éolien, quelques heures seulement après la consultation populaire à Honnelles qui a obtenu un résultat sans appel en défaveur des nombreux projets éoliens qui sont au projet sur la commune. Les vents ne sont donc, pour l’instant, pas favorables à l’éolien.