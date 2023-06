Quel avenir pour les projets éoliens à Honnelles suite au refus massif des citoyens ? “Notre décision aura plus de poids grâce aux citoyens”

Bien que pratiquement personne ne veut d’éoliennes dans la région, les études d’incidences lancées par New Wind et Luminus suite à leur réunion d’information préalable (RIP) vont bel et bien se poursuivre. C’est par la suite, lorsque la commune aura son mot à dire, que l’avis des citoyens aura toute son importance et son poids ! “Les résultats ont révélé un refus massif des citoyens pour les différents projets éoliens. Cela ne veut cependant pas dire que les études d’incidence vont être arrêtées et que les projets seront oubliés. Quand nous devrons nous prononcer, par contre, nous pourrons utiliser les résultats de cette consultation populaire pour donner plus de poids à notre décision. Nous tiendrons d’ailleurs notre promesse de suivre la volonté des citoyens”, confie Matthieu Lemiez, bourgmestre des Honnelles.

Une consultation populaire qui a d’ailleurs rencontré un véritable engouement de la part des citoyens. “Nous sommes très satisfaits du taux de participation à cette consultation populaire compte tenu des nombreux obstacles qui se présentaient ce dimanche. Entre la chaleur, les multiples événements organisés et la fête des pères, nous pouvons être fiers de voir plus de 1 400 personnes se déplacer pour voter. J’en suis vraiment très content”, poursuit Matthieu Lemiez.

Les citoyens vont désormais devoir attendre la réalisation des études d’incidences et connaître l’avis de la Région wallonne avant que la commune et l’avis des votants ne soient pris en compte. Tous ces délais prendront peut-être plus d’un an et auront donc un impact probable seulement après les prochaines élections. Que les habitants se rassurent tout de même, peu importe la prochaine majorité qui sera en place, les résultats de la consultation populaire seront préservés et utilisés malgré tout.