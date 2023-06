Le 25 septembre, c’est une Douroise qui sera jugée par le jury populaire. Madissone Massy est accusée d’avoir donné la mort à son enfant, âgé de 9 mois, en juillet 2019.

Le bébé avait été emmené d’urgence à l’hôpital d’Hornu, avant d’être transféré à l’hôpital de Jolimont de La Louvière où il est finalement décédé.

La maman du bébé, est suspectée d’avoir provoqué la mort de son fils par étouffement. Incarcérée, elle a été placée sous surveillance électronique lors de la procédure.

Durant l’instruction, un éventuel syndrome de Münchhausen par procuration a été évoqué. Il s’agit d’un comportement anormal de la part d’une personne qui maltraite un enfant en lui imposant des sévices. Le témoignage des experts en santé mental sera capital.

Neva, morte sous les coups

Le 9 octobre débutera le procès de Mickaël Van Hautte, bourreau présumé de la petite Neva, âgée de 22 mois.

Le 2 février 2021, la petite Néva, 22 mois, a été battue à mort par le compagnon de sa mère, alors que celle-ci était hospitalisée. Les faits se sont déroulés dans une habitation de la rue Charles Rogier, à Frameries.

Une autopsie a révélé de nombreuses traces de coups sur le corps et à la tête. C’est une hémorragie cérébrale qui a entraîné la mort de l’enfant.

Alertés par un proche de Mickaël Van Haute, les secours se sont présentés dans l’habitation. L’enfant était déjà mort. Le suspect a été privé de liberté et placé sous mandat d’arrêt dans la foulée. Il a déclaré au policier que, le soir du drame, il était “défoncé à mort”, suite à la consommation de drogues et d’alcool.

Interrogé par les policiers fédéraux, Mickaël Van Haute a déclaré qu’il ne se souvenait de rien, sauf que la petite fille s’était étranglée en mangeant, lors du souper. Après l’avoir délivrée, il l’a placée près de lui et ils se sont endormis. Il déclare s’être rendu compte du décès à son réveil. Il a aussi déclaré que la petite était tombée des escaliers, et de son lit. Aucune de ses quatre déclarations ne correspond aux éléments objectifs du dossier.

La petite victime était accompagnée de sa sœur aînée, laquelle a déclaré que son beau-père avait été méchant avec sa petite sœur.

L’assassinat de Luis, à Manage

Enfin, le procès prévu dans une semaine, mais reporté en raison d’un manque de magistrats en ce mois de juin très chargé, est reporté au 6 novembre. Anneliese Audain et Didier Bauwens sont accusés d’avoir assassiné Luis Gonzalez Rojas en février 2020 à Manage.

Le lundi 7 février 2020, Luis (34 ans) est signalé disparu. Sa compagne Anneliese s’inquiète, il a quitté le domicile conjugal et n’a plus donné signe de vie. Quelques heures plus tard, le véhicule du disparu est retrouvé, immergé dans le canal à hauteur de Bois d’Haine. Le corps de Luis se trouve dans le coffre, il a été abattu de huit balles, tirées dans la tête et le thorax.

En juin, l’enquête rebondit. La compagne est inculpée d’assassinat, ainsi qu’un ami du couple. Anneliese et Didier contestent être impliqués dans cette histoire dramatique. Plusieurs indices ont incité les autorités judiciaires à traduire les deux inculpés devant les assises : la téléphonie et le contenu de messages entre les deux inculpés, le bornage des téléphones portables, les images des caméras de sécurité.

Anneliese Audain a été placée en détention sous surveillance électronique, il y a quelques jours. Elle n’est donc pas libre, contrairement à ce que pense le commun des mortels.

Aucune session n’a été ouverte, pour le moment, pour le mois de décembre.