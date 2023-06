Travaux sur la route d’Ath à Jurbise : le ministre Henry ignorait le début du chantier

Depuis le début du mois de juin, une portion de la route d’Ath (RN56) est en chantier. Quelque 400 mètres de voirie en direction de Lens sont concernés par ces travaux qui ont déjà fait débat. Et pour cause : certains, dont la bourgmestre de Jurbise, Jacqueline Galant (LB), estiment que cet axe n’aurait pas dû être prioritaire. Mais c’est plus principalement la communication autour de ce chantier qui continue à questionner.