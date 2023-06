Frameries : une adolescente accuse son beau-père de viol, il conteste les faits !

Le 27 juillet 2018, Marie accompagne sa maman chez Jacques. Le couple se dispute au sujet de l’alcool. Jeanne claque la porte et rentre chez elle. Elle laisse sa fille, âgée de seize ans, chez son amant. Marie et Jacques sont couchés sur le lit, ils regardent un film d’horreur.

Elle appelle sa meilleure amie

Quelques heures plus tard, Marie appelle sa meilleure amie, en état de choc. Celle-ci vient la chercher. Elles rentrent au foyer d’accueil en début d’après-midi. Selon les éducateurs, Marie, qui est d’habitude si joviale, est totalement fermée, incapable de parler. Elle craque et raconte que Jacques l’a violée, qu’elle a tenté de se débattre, en vain. Il insistait, alors qu’il savait qu’elle était homosexuelle : “tu vas aimer ça”.

Elle appuie ses accusations par des SMS échangés après sa fuite avec Jacques. Il écrit : “Est-ce que tu m’en veux ? ”. Elle lui répond : “Je t’avais dit non, je suis mineure”.

Porté sur la chose

Jeanne est auditionnée, elle ne croit pas sa fille, même si elle reconnaît que Jacques est porté sur la chose, surtout quand il a bu. Ce soir-là, le quadragénaire avait vidé quelques canettes d’une bière fruitée brassée en région bruxelloise.

Marie fait l’objet d’un examen médico-légal. Le médecin légiste relève des traces sur son corps, compatibles avec ce qu’elle raconte. Toutefois, elle refuse l’examen gynécologique. Une expertise ADN relève un profil masculin sur son corps, mais de trop mauvaise qualité pour le comparer avec celui du suspect.

5 ans requis, acquittement plaidé

Pour le ministère public, beaucoup d’éléments convergent vers la culpabilité de celui qui a tenté de se soustraire à la justice, ne se présentant pas à son procès en février 2021. Le tribunal avait prononcé une peine de quatre ans de prison ferme et l’arrestation immédiate. En appel, l’avocat général requiert un an de plus. “Il a brisé la confiance que cette jeune femme avait placée en lui”, dit-il.

Me Berger, pour la défense, plaide l’acquittement de Jacques, lequel conteste le viol et les attentats à la pudeur. “Il n’y a pas assez de preuves, il subsiste un doute”, plaide l’avocat. Ce dernier note que les messages sont des captures d’écran, non datés. En cas de culpabilité, il plaide un sursis probatoire.

Arrêt fin du mois.

Tous les prénoms sont d’emprunt.