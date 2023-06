La commune d’Hensies s’inscrit dans la lutte contre le cancer du sein en devenant une commune Think Pink

Quand on sait qu’une femme sur huit est touchée par le cancer du sein, il est important d’agir pour réduire ce fléau qui touche de nombreuses personnes dans le monde. À Hensies, cette lutte se caractérise désormais par un partenariat avec Think Pink. “Nous avons reçu une proposition de collaboration de la part de Think Pink qui est une association active dans la lutte contre le cancer du sein”, indique Eric Thiébaut, bourgmestre d’Hensies. “Elle propose d’une part de faire d’Hensies une commune Think Pink et d’établir une convention de partenariat avec elle afin d’organiser une mission de sensibilisation au dépistage sur la commune.”

Concrètement, les citoyens seront informés et sensibilisés à cette cause lors de diverses activités organisées par la commune. “Nous diffuserons donc les informations utiles régulièrement. Nous nous engageons également à organiser des actions de soutien à l’association et des actions de prévention. Nous le ferons notamment dans le cadre de notre événement Hensies Plage cet été”, poursuit Eric Thiébaut.

Au niveau d’Hensies Plage, cette mobilisation se caractérisera notamment par la promotion de Think Pink à travers la couleur du logo. Des distributions de cocardes auront également lieu. Une soirée dédiée à cette cause sera également organisée le 20 juillet. Ce vendredi, ce partenariat sera d’ailleurs matérialisé lors d’une conférence de presse.