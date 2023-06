Saïd B. est passé devant la chambre du conseil, mercredi matin. Son avocat s’en réfère à justice. Il reste en prison !

Pour rappel, après une dispute, Saïd B. était parti rechercher sa voiture, garée à la rue du Miroir, pour ensuite se rendre à vive allure sur la Grand-Place où trois individus, extérieurs à l’altercation de départ, ont été heurtés.

Il ne s’est pas arrêté là puisqu’il s’est rendu ensuite à la rue de Nimy, en contresens, où il a heurté deux véhicules. Le rodéo fou de l’homme, âgé d’une quarantaine d’années, s’est terminé à la rue d’Havré où il a percuté une voiture avec deux personnes à son bord. Il a été finalement interpellé aux alentours de 5h du matin.

Le parquet de Mons avait communiqué le lendemain. “Un mandat d’arrêt a été délivré pour six tentatives de meurtre (NDLR : se référant aux six personnes blessées lors de son acte fou) et pour une entrave méchante à la circulation. En Belgique, l’homme est connu des services de police, notamment pour stupéfiants, mais n’a jamais fait l’objet d’une condamnation. En France par contre, il a des antécédents assez lourds. Il a notamment été condamné pour tentative de meurtre en 2012”, avait déclaré le Procureur du Roi, Vincent Macq.

Le casier judiciaire français n’a pas encore été déposé au dossier. D’autres devoirs sont actuellement menés par la police, à la demande du juge d’instruction.