Une nouvelle scène et des grands noms : la formule miracle du Summer Music Festival pour élargir son public

En plus du public assez jeune habitué à se rendre au SMF, il faudra désormais également compter avec les plus de 30 ans. “Le but recherché en mettant en place cette nouvelle scène est d’attirer un nouveau public”, indique Richard Vanderhaeghen, organisateur du Summer Music Festival. “Nous nous sommes rendu compte que nos soirées des plus de 30 ans cartonnent et accueillent systématiquement plus de 1 500 personnes. Il y a vraiment une demande de leur part. Nous avons alors pensé à amener le concept lors du festival pour donner une autre dimension au projet. Cette deuxième scène apportera ainsi une nouvelle atmosphère et une autre ambiance.”

Ce n’est pas uniquement une scène supplémentaire que les festivaliers pourront retrouver pour cette dixième année du Summer Music Festival mais bien un véritable festival dans le festival. “En plus de la scène, il y aura les bars, les jeux et les activités attenants directement à cette seconde scène. Tout le nécessaire sera installé sur place pour permettre aux amateurs de musique rétro de rester plongés dans cet univers”, ajoute Richard Vanderhaeghen.

Pour faire danser ces festivaliers venus de nouveaux horizons, des artistes connus un peu partout en Europe feront le déplacement. “Nous avons vraiment misé sur les meilleurs d’Europe”, se réjouit Richard Vanderhaeghen. “Des thèmes différents seront mis en place chaque jour pour faire vivre les festivaliers. Au niveau rétro, on retrouvera notamment Yves Deruyter. Il sera bien accompagné par DJ Ghost, Furax, Phi Phi, Franky Cloeck, Greg S et DJ Jan. Au niveau “Old School”, nous accueillerons le rappeur français Sinik. Juste à l’annonce de sa venue, l’engouement est monté d’un cran sur les réseaux sociaux”, conclut Richard Vanderhaeghen.

D’autres artistes viendront évidemment compléter la programmation dans les prochaines semaines. Il faudra d’ailleurs compter sur cette nouvelle scène dans les années à venir tant les organisateurs ont envie de développer le concept pour le pérenniser.