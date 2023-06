Projet “Territoire zéro chômeur longue durée” à Colfontaine : le CPAS lance une vaste enquête pour cibler les besoins et attentes de la population

”On part du principe que personne n’est inemployable lorsque l’emploi est adapté aux compétences des personnes”, soutient Antoine Dufrane, coordinateur de projet pour le CPAS. “Ce n’est pas le travail qui manque : un grand nombre de travaux utiles, d’une grande diversité, restent à réaliser. Ce n’est pas non plus l’argent qui manque : la privation d’emploi coûte plus cher que la production d’emploi.”

Offrir un emploi de qualité

Le but est donc de partir d’offrir aux chômeurs de longue durée un emploi de qualité, un contrat de travail à durée indéterminée avec un régime de travail choisi par la personne, et un niveau de rémunération décent dans le cadre d’une activité utile et non-concurrente avec une activité existante. C’est précisément pour cerner ces opportunités que l’enquête a été lancée.

”Aide aux travaux dans la maison, accès à une ressourcerie, réalisation de travaux de jardinage, mise à disposition de matériel ou accompagnement pour permettre l’entretien de véhicules, aide dans le tri et la mise en déchèterie d’encombrants, trajets pour effectuer des courses ou se rendre à un rendez-vous,… Les possibilités sont nombreuses et nous souhaiterions savoir de quoi les Colfontainois ont besoin.”

Création d'un comité local pour l'emploi

Dans cet objectif, le CPAS de Colfontaine espère recueillir un maximum de réponses. “Nous tentons de rendre visible notre enquête afin de toucher autant de citoyens que possible. De même, nous questionnons les chômeurs afin de savoir ce qu’ils savent faire, ce qu’ils souhaitent faire et ce qu’ils acceptent d’apprendre. Nous espérons pouvoir clôturer l’enquête entre juillet et août prochain.”

Un comité local pour l’emploi réunissant alors des représentants du monde politique, des entreprises de la région et des travailleurs sera alors installé. “Les idées arrêtées à l’issue de l’analyse de réponses seront soumises au comité. Nous aimerions que pour le mois de septembre, la création de l’entreprise puisse être sérieusement envisagée et les premiers travailleurs engagés.”

Pour la commune de Colfontaine, ce sont les territoires de Wasmes et Pâturages qui ont été ciblés. “600 personnes sont éligibles. Nous estimons qu’au terme du financement du projet, en 2026, ce sont 50 personnes qui seront passées par l’entreprise, qu’elles y soient restées ou non.” C’est en revanche l’ensemble de la population qui est invitée à répondre au questionnaire du CPAS.