Un couple de Maisières se dispute, car elle refuse son idée d’échangisme. Elle lui plante un couteau dans l’épaule

Jeudi matin, ils se sont regardés en chiens de faïence devant le tribunal correctionnel. Lui est partie civile, estimant avoir été un homme battu. Elle est prévenue de plusieurs scènes de coups. Ils tiennent des versions diamétralement opposées.

Trois scènes

Le 17 juin, une dispute éclate au sein du couple. Sonia porte des coups de tête à Henri. La police prend note de la plainte déposée par Henri et classe l’affaire.

Le 30 novembre 2021, Henri souhaite consulter le contenu du GSM de Sonia. Trompé, il la soupçonne d’avoir une autre relation extraconjugale. Elle résiste et lui donne un coup de poing dans le nez. Elle appelle la police. Henri est auditionné en qualité de suspect, mais la police classe encore l’affaire.

Le 13 mars 2022, le couple se dispute à nouveau, car Sonia ne partage pas l’envie d’Henri de passer une soirée dans un club échangiste. Il y a une bousculade. Henri place sa main au niveau de la gorge de Sonia. Celle-ci tente de se défendre et se saisit d’un couteau à steak, qu’elle plante dans l’épaule de son époux.

Me Arnaud Lebas, qui représente Henri, constate une escalade dans la violence. “Madame dit qu’elle ne consommait pas de drogue, mais lui l’affirme. Il ajoute que cela la rendait folle”. L’avocat ajoute que les enfants du couple ont été auditionnés dans le cadre de l’enquête. Ils ont été témoins de scènes violentes entre leurs parents, “et des coups reçus par leur papa, lequel voulait se séparer de madame à cause de ses infidélités”.

Pas d'aveu, pas de mesure de faveur !

Le ministère public estime que les préventions sont établies par les certificats médicaux et propose une peine de prison, assortie d’un sursis. Comme Sonia n’a rien avoué, le parquet s’oppose à une mesure de faveur, ce qui a le don d’agacer Me Discepoli.

”Ma cliente ne conteste pas la matérialité des faits, mais il y a un contexte. Depuis le début, elle prétend avoir agi en état de légitime défense, face à un homme plus costaud qu’elle, qui lui serrait le cou. Elle soutient que, poussé contre le plan de travail de la cuisine, elle n’a pas eu d’autre choix que de se saisir du couteau et de le frapper à l’épaule, pour qu’il la lâche”.

Henri prétend que Sonia l’a frappé, alors qu’il fuyait la scène. “Elle est droitière et elle le frappe à l’épaule droite”, réplique Me Lebas.

Sonia souhaite être acquittée de toutes les préventions. Un jugement sera prononcé à la fin du mois d’août.