Hensies s’engage officiellement dans la lutte contre le cancer du sein en devenant une commune Think Pink

À travers ce nouveau label, la commune d’Hensies s’engage à promouvoir et sensibiliser les citoyens sur le dépistage du cancer du sein. Elle rendra également visible les campagnes organisées par Think Pink par le biais de manifestations organisées par et dans la commune. Elle mettra aussi en place des événements de sensibilisation dont les bénéfices seront reversés à l’asbl pour faire avancer la recherche scientifique. Enfin, la commune s’engage à participer à la campagne des rubans roses, symbole international de la lutte contre le cancer du sein, et à habiller la commune de rose durant le mois d’octobre.

Une volonté d’agir qui avait commencé en début de semaine par le vote d’une motion, adoptée à l’unanimité par le conseil communal. S’en est suivie l’officialisation ce vendredi et la remise du panneau commune Think Pink, matérialisant cette collaboration. “Tout le monde connaît quelqu’un qui lutte ou a lutté contre le cancer du sein. Pour moi, accepter le partenariat avec Think Pink est un devoir. Le vote de la motion au conseil communal ce lundi témoigne de notre volonté de contribuer à la lutte contre le cancer du sein”, indique Eric Thiébaut, bourgmestre d’Hensies (PS). “Pour mettre à bien notre nouvelle mission, nous mettrons en place toute une série d’actions à long terme.”

La commune d’Hensies devient ainsi la 11e commune wallonne à s’engager dans la lutte contre le cancer du sein. Une nouvelle adhérente qui a de quoi réjouir les membres de l’association. “Nous sommes ravis qu’Hensies devienne officiellement une commune Think Pink. L’échelon local joue un rôle crucial pour sensibiliser encore davantage la population avec cette maladie qui touche une femme sur huit. Nous avons hâte de pouvoir mettre en place différents projets ensemble. Nous bénéficierons notamment du soutien d’Hensies Plage en juillet prochain. Nous n’avons aucun doute sur les bienfaits qu’apporteront le dynamisme et la mobilisation de la commune et de ses habitants”, confie Tiffany Bulteau, porte-parole de Think Pink.

Pour rappel, Think Pink se mobilise depuis 2007 dans la lutte contre le cancer du sein. Cette lutte se caractérise par quatre objectifs distincts. Le premier concerne l’information pour que les personnes touchées par le cancer soient pleinement conscientes et rassurées sur les différentes étapes auxquelles elles devront passer. Le second concerne la sensibilisation. Par exemple, en Wallonie, seules 4 % des femmes se font dépister alors que le dépistage est gratuit. La sensibilisation vise donc à faire monter ce chiffre. Les deux derniers objectifs concernent le financement de la recherche scientifique, à travers les fonds Coupe d’Eclat et Share Your Care notamment, et la défense des droits des patients en se regroupant chaque année avec les hôpitaux, mutuelles et autres acteurs médicaux pour voir les actions prioritaires à mettre en place.

En Belgique, un peu plus de 10 000 personnes sont touchées par le cancer du sein. Un centième de ces personnes sont des hommes. Le taux de guérison est supérieur à 90 %. Think Pink continue d’investir dans la recherche pour que ce taux atteigne les 100 % à l’avenir.