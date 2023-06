Le résultat de la consultation populaire à Honnelles sera pris en compte par le ministre Borsus : “Ce qu'il se passe à Honnelles est emblématique”

”Les Honnellois se sont clairement prononcés contre les projets éoliens sur leur territoire. La consultation populaire qui y était organisée a en effet rassemblé 1 400 votants sur les 5 000 habitants dont 90 % se sont montrés défavorables aux projets éoliens”, indique Jacqueline Galant. “J’imagine que le ministre Borsus a eu écho de ces résultats. Je me demande donc quel est son avis par rapport à cette consultation. J’espère d’ailleurs que ce résultat sera pris en compte lors d’une prise de décision pour ces permis.”

Le ministre qui était parfaitement au courant de ce résultat. Un résultat important qui montre bien une certaine contradiction entre la nécessité de faire appel à des énergies renouvelables et la difficulté à les mettre en place. “Ce qu'il se passe à Honnelles est assez emblématique. Aujourd’hui, de plus en plus de réactions surviennent suite aux dépôts de projets éoliens. Ces réactions ne se font pas par rapport à un projet en particulier mais bien suite à la prolifération de ces projets”, rapporte le ministre Borsus. “Il est clair que nous avons aujourd’hui une difficulté importante pour répondre à nos objectifs en termes d’énergie renouvelable tout en n’empiétant pas trop sur le cadre de vie des citoyens.”

Les dossiers honnellois n’en sont cependant qu’à leur début. De manière générale donc, le ministre entend bien prendre en compte l’avis des citoyens s’il venait à devoir se prononcer. “De façon générale, l’expression et la sensibilité des citoyens doivent évidemment être intégrées dans les éléments d’analyse et de préoccupation de la part des autorités délibérantes. C’est ce que nous tentons de faire dans un maximum de situations”, conclut le ministre Borsus.

Un dossier dont les suites seront suivies de près par la députée-bourgmestre qui ne veut pas condamner l’arrivée de l’éolien dans la région de Mons-Borinage mais qui ne souhaite pas non plus que le cadre de vie des citoyens soit dénaturé.