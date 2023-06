Un avocat, radié du barreau de Mons, face au tribunal correctionnel

Vendredi, le ministère public a requis sa condamnation à un an de prison et à une amende, estimant qu’il y avait intention frauduleuse dans le chef de l’avocat, lequel se serait servi dans les comptes de tiers. Il a surtout demandé au tribunal de l’interdire de diriger une ASBL ou une société, alors que l’avocat a créé une ASBL “Défendez-vous sans avocat”, quatre jours après sa radiation du barreau.

Le compte de tiers

Résumons, l’avocat représentait une compagnie d’assurances dans de nombreux dossiers plaidés devant le cours et les tribunaux. Comme cette société lui devant une bonne partie du montant de ses honoraires, l’avocat se servait dans le compte de tiers, que le code judiciaire définit de la sorte. Il s’agit des fonds reçus par les avocats dans l’exercice de leur profession au profit de clients ou de tiers. Outre le droit bancaire, il est soumis aux règles judiciaires, déontologiques, civiles et pénales. L’avocat aurait dû lire cette définition sur le site avocats.be : “Ni pour autrui, ni pour toi. De ton compte de tiers, jamais tu n’abuseras. À défaut, sous tes pas. L’Enfer s’ouvrira. La toge, tu trahiras. Et tes pairs tu perdras”

Le ministère public a retenu plusieurs dossiers. Ainsi, l’avocat a obtenu la condamnation d’une société d’architecture devant le tribunal. Celle-ci a été condamnée à payer une somme de 88.893 euros à sa cliente. Cette somme a été réduite à 25.000 euros en appel. Mais le reste de l’argent, qui se trouvait sur un compte de tiers, n’a jamais été versé à la cliente.

Plainte contre la compagnie d’assurances

L’ancien avocat se défend des préventions retenues contre lui par le ministère public, lequel lui reproche de ne pas avoir collaboré à l’enquête. “J’étais l’avocat de cette compagnie d’assurances depuis 1997, et j’ai continué à travailler pour elle alors qu’elle me devait près de 250.000 euros en 2017”, dit celui qui avait un cabinet à faire tourner.

D’ailleurs, il a cité la compagnie d’assurances devant le tribunal francophone de l’entreprise de Bruxelles, mais le procès a été reporté car le pénal est prioritaire. Entretemps, il avait fait l’objet d’une plainte.

Le prévenu estime qu’il n’a commis aucune faute en utilisant une convention par compensation, et qu’il en a informé la compagnie d’assurances. “Prétendre que ce type de convention n’est pas valide est faux”, dit-il, contestant la présence du barreau comme partie civile.

Le barreau, partie civile

Me Lebas, qui représente le barreau, s’explique. “Cette compagnie d’assurances lui a fait confiance car il était avocat. En commettant de telles infractions, il a atteint à l’honneur du barreau et de l’ensemble des avocats membres. Le bâtonnier, mandataire général de l’ordre des avocats et garant de la déontologie, a un intérêt à agir”.

Évidemment, la situation d’un avocat qui sombre et qui rencontre la faillite, ne laisse pas insensibles ses confrères. Toutefois, ces derniers estiment qu’il a commis une faute grave. “Il n’a pas compris que le compte de tiers n’était pas son compte personnel. La convention dont il parle ne prévoit pas de compensations entre dossiers. Or, c’est ce qu’il a fait de façon obscure. De plus, rien ne permet de justifier qu’il puisse se prévaloir de cette convention”, explique Me Henrotte.

Vendredi, le prévenu a présenté plusieurs pièces au tribunal, afin de justifier sa bonne foi. Il a notamment remis une lettre écrite par son ancienne secrétaire, laquelle soutient que c’est une comptable de la compagnie d’assurances qui a commis une erreur en payant deux fois la même facture, d’un montant d’un peu plus de 3000 euros. “Cette compagnie a des juristes, des comptables. Si j’ai fait preuve de négligence, pourquoi a-t-elle continué à me confier d’importants dossiers ? ”, demande le prévenu.

Ce dernier sollicite son acquittement et surtout, il demande de pouvoir continuer à exercer une activité indépendante.

Jugement le 7 juillet.