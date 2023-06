”J’ai pris la présidence de la commission jeunesse du Rotary Club de Saint-Ghislain en juillet 2022, avec comme objectif d’innover et de multiplier les initiatives pour réussir à soutenir nos associations”, explique Lillo Buscemi, président. “Cette aide peut être mobilière, cela peut se traduire par une intervention au niveau des bâtiments qu’elles occupent ou par l’organisation d’événements.”

L'équipe du Rotary Club de Saint-Ghislain a rendu cela possible. ©D.R.

C’est ainsi que la Saint-Nicolas a été organisée en incluant des enfants porteurs de handicap et que les adolescents ont eu l’occasion, en période de carnaval, de découvrir l’improvisation dans le cadre d’une pièce de théâtre. “J’ai aussi la chance de connaître personnellement Alexandre Bouglione, qui avait accepté de donner une conférence au Rotary. Il avait expliqué sa vie circassienne, l’évolution du milieu, ses difficultés aussi.”

Notamment pendant et après la crise sanitaire. “Pour le remercier d’avoir pris de son temps, sans aucune contrepartie, j’ai proposé que l’on réserve un chapiteau pour la soirée et que l’on s’occupe de le remplir. La date du 16 juin, à Péruwelz, a été bloquée… Et nous avons tenu parole. La soirée a rapidement affiché sold-out, nous avons même dû refuser des personnes.”

Au total, ce sont une septantaine d’enfants, sur 400 places achetées, qui ont pu profiter de cette soirée très animée. “Nous voulions qu’ils en profitent réellement, ils étaient donc tous en loge. C’est une façon pour nous de soutenir le cirque Bouglione mais aussi et surtout de mettre des étoiles dans les yeux de ces enfants qui n’ont pas été très chanceux.” À n’en pas douter, ceux-ci garderont un souvenir mémorable de cet événement.