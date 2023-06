Blaugies : le petit Montmartre à la recherche d’artistes !

Alors que l’événement accueillait une trentaine de peintres jusqu’à maintenant, Christine Greco-Druart, échevine et organisatrice de l’événement, en collaboration avec la bibliothèque communale, aimerait qu’il prenne une envergure supplémentaire en ne limitant plus la participation à 30 artisans. Une volonté qui a pour but de transformer Blaugies en Montmartre de façon la plus réaliste possible.

Bien que l’événement pourrait donc prendre un peu plus d’envergure cette année, son principe ne changera en rien. Le but restera pour les peintres de faire découvrir leurs techniques et œuvres aux visiteurs présents pour l’occasion. Il permet également aux petits artisans de la région de se faire découvrir davantage.

Après deux éditions à succès, l’événement sera donc de retour le 25 juin prochain. Il suit donc la lignée des autres événements organisés sur la commune qui tentent de prendre davantage d’ampleur, comme c’est le cas notamment du carnaval d’Elouges également.