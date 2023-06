Le PS de Lens s’ouvre et devient “Lens Demain”

Un changement qui veut renforcer le sentiment d’appartenance à la commune. “En adoptant le nom “Lens Demain”, nous affirmons clairement notre volonté de défendre la commune de Lens. Plus question de voir les services aux Lensois partir vers d’autres communes ! La majorité actuelle envoie le parc à conteneurs à Chièvres et financera une salle de sport à Jurbise. Les investissements communaux doivent rester sur notre territoire.”

”Lens Demain” veut maintenir des valeurs fortes et transversales que sont la solidarité et l’entraide. “Notre action doit bénéficier à tous les citoyens et notamment aux plus fragiles. Nous devons améliorer la vie des parents qui travaillent et ont des difficultés pour aller conduire leurs enfants à l’école, nous devons aider les personnes âgées ne pouvant se déplacer et subissant la numérisation de notre société, nous devons aider les agriculteurs et producteurs locaux au développement de circuits courts, nous devons réfléchir et penser une mobilité adaptée à notre territoire, etc.”

Ce changement de nom est aussi, clairement, une volonté d’ouvrir le débat à d’autres citoyens pas encore engagés en politique. “Nous sommes disponibles pour discuter des idées, des souhaits, des propositions des citoyens qui désireraient s’investir dans un mandat politique.”