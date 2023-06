Quévy : des journées sportives dédiées aux enfants

”Le salon avait très bien fonctionné mais on souhaitait pouvoir proposer autre chose un an sur deux”, explique Alexis Jaupart (PS), échevin de l’accueil extrascolaire. “Ces journées ont l’avantage de permettre aux participants de découvrir réellement une discipline, de s’y essayer. Là où lors d’un salon, on est, au mieux, dans la démonstration. Ce sont des initiatives complémentaires.”

Après un petit-déjeuner offert dès 9 heures à la salle omnisports de Blaregnies ou de Genly, les participants pourront rencontrer les équipes du Cheval Funambule, du RLC Givry, de Graine de Sports, de Danse avec Na&Co, du RFC Quévy-Genly, du collectif Tous-en-Scène, du judo club de Quévy, du Royal Blaregnies Basket Club ou encore de Sport&Vous. Chaque club dispose d’un créneau horaire, un jour précis, pour faire découvrir sa discipline au plus grand nombre. Les inscriptions sont dès lors obligatoires.

”Les clubs ont répondu présents, preuve de l’engouement de cette initiative”, poursuit l’échevin. “De notre côté, on a à cœur de promouvoir la pratique sportive et de permettre aux enfants et à leurs parents de voir quelles activités sont organisées chez nous. On cherche parfois ailleurs ce qui est en réalité proposé à deux pas de chez nous. L’an dernier, le club de basket, par exemple, était vraiment surpris du nombre de personnes ayant manifesté un intérêt certain… Alors que le club existe depuis des décennies.”

Les enfants de six à 15 ans sont concernés. Ils pourront être accompagnés d’un seul accompagnant. Le 15 et le 29 juillet, un transport via le bus communal sera proposé. Infos et inscriptions auprès du service ATL via le 0477/26 02 13 ou via mallorie.lamy@ac-quevy.be.