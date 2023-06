Un parcours didactique à la rencontre des hirondelles mis en place à Quiévrain

”En chemin, neuf panneaux didactiques attendent les citoyens. Ils sont le fruit du travail de recherche et de rédaction des classes de l’enseignement primaire, sensibilisant notamment aux causes de disparition des hirondelles et aux actions à mettre en place pour y remédier”, indique le Parc Naturel des Hauts-Pays. “Ce projet est né de notre initiative et a pu voir le jour grâce à une collaboration avec l’école communale La Coquelicole et la commune de Quiévrain.”

Une nouvelle action en faveur des hirondelles qui s’ajoute à la pose de nichoirs, mise en place depuis plusieurs années. À travers ces actions, le parc naturel des Hauts-Pays entend évidemment bien sauvegarder cette espèce d’oiseau qui se fait de plus en plus rare.