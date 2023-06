Coups de couteau à Pâturages : Sully, frappé dans le dos et le thorax, a 26 cicatrices sur le corps et il ne peut plus exercer son métier de boucher

Le prévenu, éconduit par une jeune femme avec laquelle il a eu une relation durant huit mois, avait remarqué la présence régulière d’une voiture devant son domicile, rue Achille Delattre. Il s’agissait de l’auto de Sully, un catcheur amateur et boucher de profession.

Sully était en couple avec sa collègue Dalila depuis quatre mois. “Je ne connaissais pas David”, précise Sully.

Un véritable miraculé

Le 12 novembre 2022, Sully sort de la maison de sa compagne à 18h53 et se dirige vers sa voiture pour aller la chercher au travail. Il est frappé dans le dos. Il se retourne et est frappé à seize reprises dans le thorax, zone létale. “Arrête ! J’ai une gamine”, hurle Sully. Ce dernier explique que l’agression a pris fin en raison de la présence d’un témoin.

Sully est un véritable miraculé. Le médecin légiste a relevé vingt-six cicatrices sur le corps, ce qui traduit un véritable acharnement et une sacrée détermination dans le chef de son agresseur. Il a été frappé à dix-sept reprises dans le thorax et le dos. Les autres plaies sont des lésions de défense. Le boucher de profession ne pourra plus jamais exercer son métier en raison des séquelles neurologiques. L’usage de ses mains est aujourd’hui très limité et il multiplie les séances de kinésithérapie.

David est rapidement suspecté des faits. “Le fait que le prévenu avait gardé l’espoir de reprendre sa relation avec son ancienne compagne, son premier amour dont il était fou amoureux, transpire dans ce dossier”, note Me De Springer, avocate de la partie civile. “Il a déclaré qu’il voulait en découdre avec lui, qu’il avait pris sa place, qu’il voulait lui faire peur”, poursuit l’avocate de la partie civile, pour laquelle l’intention de tuer ne fait aucun doute en raison de l’arme utilisée et des zones visées.

Un prévenu évasif

Interrogé par le tribunal, David explique qu’il n’était pas dans un état normal, qu’il était stressé et qu’une demande d’ami sur Facebook lui a fait péter les plombs. “Je me suis rendu chez mon ex-compagne, je me suis garé à distance parce qu’il n’y avait plus de place. Je suis allé jusqu’à sa maison, ne sachant plus si j’avais frappé ou non à la porte. Je ne sais plus combien de fois j’ai frappé la victime”. Il prétend que le couteau se trouvait toujours dans sa voiture. L’avocate de la partie civile ne le croit pas.

Le ministère public soutient que cette tentative de crime était bien préméditée. “Il savait que sa compagne était absente, que la victime partait la chercher au travail. Il s’est habillé en noir et il a caché son visage. Selon un témoin, il était déterminé et s’est approché de son rival en s’accroupissant. Son attitude après les faits est interpellante”.

Accident de la route et fausse menace

Le prévenu a eu un accident de la route quelques minutes après l’agression. Il a changé l’heure sur le constat à l’amiable. “Un témoin a photographié l’accident qui a eu lieu à 19h00, à 500 mètres du lieu de l’agression dont fut victime mon client”, précise Me De Springer. Selon le ministère public, le prévenu a orchestré cet accident.

Le lendemain, David a tenté de se forger un alibi en plaçant une lettre de menaces envers la victime, sur son véhicule. “Il a agi avec une certaine lucidité, prenant même la mère de mon client dans ses bras, lui promettant de retrouver son agresseur”, conclut l’avocate de Sully.

Dix ans de prison requis

Le ministère public a requis une peine de dix ans de prison. Me Laura Danneau a contesté la circonstance aggravante de préméditation.

L’avocate raconte que David a pété les plombs quand il a vu que Sully l’avait invité sur Facebook. Sur son profil, il s’affichait avec Dalila. Il était alors 18h15 environ, soit une grosse demi-heure avant l’agression. Il voulait alors en découdre avec lui.

“C’est un geste incompréhensible que ne lui ressemble pas”, plaide l’avocate. David n’a aucun antécédent judiciaire et a mené une vie normale, bien éduqué par ses parents. Une peine, assortie d’un sursis probatoire, est plaidée pour ce fait isolé.

Jugement le 18 juillet.