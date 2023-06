Quévy : un coordinateur engagé pour mener des projets durables

La commune de Quévy, entre autres, fait partie de la sélection. “L’engagement d’un coordinateur, totalement pris en charge par la Wallonie, est une aide bienvenue”, souligne David Volant, échevin de l’environnement. “Selon les estimations, cela représente un montant d’environ 130 000 euros.” À Quévy, les actions à mettre en œuvre ne manquant pas.

”Il y a beaucoup à faire mais pour avancer, il faut des ressources humaines. Cela nous manquait très clairement. Le coordinateur va nous permettre d’y voir plus clair et de concrétiser ce que l’on souhaite mettre en place depuis un moment.” Concrètement, six actions phares ont été arrêtées et devront faire l’objet d’une attention particulière et de projets concrets.

Il s’agit, par exemple, de mettre sur pied une écoteam chargée de sensibiliser le personnel communal à la problématique. De poursuivre les modifications d’éclairage public en collaboration avec ORES, de changer les luminaires des bâtiments communaux pour réduire la consommation électrique ou encore d’installer des bornes de recharge électrique. “Nous n’en avons pour l’instant aucune sur le territoire communal”, précise l’échevin.

”La première devrait être installée dans le cadre de la rénovation de la place de Genly et deux autres, via IDEA, à Aulnois et à Givry. Le travail du coordinateur sera de poursuivre les efforts et de renforcer le réseau de bornes.” Le collège communal espérait par ailleurs aménager une aire de covoiturage à hauteur d’Asquillies mais la région wallonne n’a pas embrayé. Enfin, des contacts seront pris avec les agriculteurs de l’entité pour développer des champs de panneaux photovoltaïques et la lutte contre les coulées de boues se poursuivra.

”Ces projets auront la priorité mais le coordinateur sera chargé de formuler des propositions qui peuvent aller dans tous les sens et toucher aussi bien à l’eau qu’à l’énergie, à l’isolation, etc.” Restera alors à financer ces ambitions. “Nous répondrons à chaque appel à projets afin de trouver les financements nécessaires”, assure l’échevin. L’engagement du coordinateur devrait intervenir avant le 31 décembre prochain.