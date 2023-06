Quiévrain : les problèmes de la famille de Ninon, Noa et Sasha, atteints du syndrome d’Arnold Chiari, relayés à la Chambre

L’opération de Noa et Sasha s’est donc bien déroulée. Un soulagement pour la famille qui peut désormais voir de l’avant. “Les garçons vont bien, ils ont d’ailleurs pu reprendre l’école”, confie Freddy Dupont, grand-père de Noa et Sasha. “Nous sommes déjà retournés chez le médecin qui a confirmé que la plaie était magnifique. Les garçons sentent déjà bien la différence et peuvent donc reprendre une vie normale. Étonnamment, Sasha était le plus atteint des trois. Si nous avions dû reporter son opération, le bilan aurait donc pu être catastrophique.”

Désormais opérés, les deux jeunes hommes vont désormais faire vérifier leurs plaies en début juillet. Ils retourneront ensuite en Espagne dans un an pour la visite de contrôle. En attendant, leur famille va reprendre ses actions de soutien afin de pouvoir financer le voyage et séjour en Espagne pour cette visite de contrôle. Parallèlement à cela, elle continue son combat pour faire reconnaître la maladie du syndrome d’Arnold Chiari en Belgique.

”Nous nous sommes rendus au parlement fédéral afin d’essayer de croiser les ministres. Malheureusement, cela n’a pas été possible. Nous avons tout de même croisé le député-bourgmestre d’Hensies, Eric Thiébaut, qui relaiera nos interrogations au ministre. Nos courriers étant sans réponse jusqu’ici, ce dernier sera néanmoins dans l’obligation de répondre au député. Nous reprenons donc espoir”, poursuit Freddy Dupont.

Avant de pouvoir se rendre à la chambre pour interroger le ministre, le député-bourgmestre, Eric Thiébaut, aura évidemment besoin de connaître tous les détails de ce dossier. Une rencontre est donc prévue avec la famille. “Le problème de notre dossier est qu’il n’y a pas une loi à changer mais simplement une décision à prendre de la part du ministre. Tant qu’il campera sur ses positions, nous ne pourrons rien faire”, explique Freddy Dupont. “Avant d’interroger le ministre de la santé, il faut que j’alimente mon dossier pour avoir une parfaite connaissance du sujet. Le ministre sera ensuite obligé de répondre à mon interpellation à la Chambre. J’attends un retour de la famille afin de planifier une rencontre et exposer le problème au ministre”, ajoute Eric Thiébaut.

En plus de ce combat au parlement, la famille de Noa et Sasha va attaquer l’Inami en justice. Elle entend bien recevoir un remboursement des soins de santé reçus par Ninon, Sasha et Noa. L’agenda est donc encore bien chargé pour ces Quiévrainois.