Projet de résidences-services à Quaregnon : les discussions se poursuivent

Un an et demi plus tard, aucun chantier n’a débuté. “Le projet est toujours bien en cours et fait l’objet de nombreuses discussions entre la commune de Quaregnon, le promoteur et l’intercommunale”, nous confirme France Brohée, chargée de communication pour Ambroise Paré. “Il n’a absolument pas été abandonné ou relégué au fond d’un tiroir. Le dossier est simplement étudié afin d’avoir la garantie que tout le monde s’y retrouve.”

On précisera par ailleurs que ces décisions s’inscrivent dans un contexte un peu particulier, celui de la fusion entre le CHU Ambroise Paré et le pôle hospitalier Jolimont, dont la fusion sera effective au 1er janvier prochain. “Ce projet de résidence-services est important pour la population et auquel on tient. Il sera balisé dans le courant de cet été et nous en profiterons pour communiquer de manière plus concrète.”

À ce stade, l’idée est donc bien là. Reste à définir tout le reste. “On ne fait bien sûr par n’importe quoi, de nombreuses normes encadrent la construction de résidences-services. Comment pense-t-on la configuration des lieux, l’aménagement des pièces, qu’est-il possible de faire et, au contraire, que peut-on ne pas faire, quels sont les travaux à entreprendre, selon quelles priorités et dans quels budgets ? Ces questions sont posées et doivent trouver réponses.”

Concrètement, sur les 36 appartements prévus, 28 devraient disposer d’une chambre pour une surface de 51 m2 et huit espaces de 63 m2 proposeront deux chambres. L’offre sera complétée par la mise à disposition d’une buanderie et d’une zone de restauration, et d’autres perspectives de développement de la structure devraient être discutées avec le réseau hospitalier Helora, le bâtiment disposant d’une aile administrative de quelque 800 mètres carrés. Cette dernière pourrait, par exemple, accueillir des consultations médicales et spécialisées du réseau Helora.