Boussu : un père de famille dénoncé par son fils pour des faits de violence intrafamiliale

Dans cette famille, papa et maman sont séparés. Les filles vivent chez leur mère et les garçons chez leur papa. Parmi les frères, il y en a un qui souffre de troubles obsessionnels compulsifs (TOC). Il est très maniaque.

Nettoyage à 1h00

Ainsi, la nuit du 18 au 19 janvier, vers une heure du matin, il s’est lancé dans le nettoyage de la maison de son père. Ce dernier s’est réveillé de très mauvaise humeur. “Je lui ai demandé d’arrêter et d’aller se coucher. Il a fait une crise de panique, comme s’il était possédé. Je l’ai attrapé par le col de sa chemise afin de le calmer et son frère est intervenu. Il m’a donné des coups dans l’épaule. J’ai eu une réaction instinctive et ma main a heurté sa tempe. C’était un accident. Cette image me hante”, raconte le prévenu.

Selon l’avocate des parties civiles et le procureur du roi, les deux agressions sont volontaires. Selon le rapport médical, il y a une trace de strangulation au niveau du cou du petit frère, qui souffre de TOC. Et puis, l’aîné a raconté aux policiers que ce n’était pas la première fois que son père se montrait violent avec lui. La dernière fois, c’est quand il rechignait à faire la vaisselle.

L’acquittement plaidé

Le prévenu encourt une peine de huit mois de prison, assortie d’un sursis probatoire. Son avocate sollicite son acquittement, estimant que le coup porté à la tempe de son fils était involontaire. “L’enfant a vu son père qui tenait son frère par le col de la chemise. Il a mal interprété la situation et il a frappé son père à l’épaule, afin qu’il lâche prise. Sans le faire exprès, son père lui a donné un coup dans le visage, brisant ses lunettes au passage”, explique Me Biefnot.

Les coups portés au petit frère sont aussi contestés. “Il a demandé à son fils de se calmer, alors qu’il était en crise”.

Sanctions éducatives

Enfin, l’avocate plaide sur le contexte particulier d’une séparation. Visiblement, les enfants n’acceptent pas vraiment les punitions éducatives de leur papa. Ainsi, le jour des faits, il avait confisqué le téléphone portable de l’aîné, lequel a pu être animé d’un esprit de vengeance…

Le père de famille, âgé de 56 ans, est inconnu des autorités judiciaires. Il a repris contact avec ses fils et ils ont discuté des faits. “Aujourd’hui, j’arrive mieux à gérer mes problèmes grâce à une thérapie. À l’époque, je n’avais pas les outils”, déclare le prévenu, encouragé par le parquet à suivre sa thérapie.

Jugement à la rentrée.