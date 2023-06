Sanctions administratives communales dans le Borinage : des médiations et peines alternatives pourront désormais être proposées

Concrètement, depuis 2006, le gouvernement fédéral a décidé de renforcer la politique de lutte contre la délinquance juvénile et d’octroyer un appui complémentaire aux communes pour aider ces dernières à mettre en œuvre une politique efficace de prévention et de répression des incivilités. La médiation SAC s’impose ainsi comme une mesure alternative à l’amende administrative et permet à la personne commettant une infraction au règlement général de police (RGP) de réparer ou d’indemniser le dommage causé ou encore d’apaiser le conflit grâce à l’intervention d’un médiateur.

Combler un manque

”Autrement dit, cette forme de médiation n’est possible qu’en cas d’infraction punie d’une SAC et non d’une peine de police. La médiation donne l’occasion au contrevenant et à la victime, s’ils y consentent, de chercher une solution ensemble de manière active et totalement confidentielle”, lit-on sur le site du SPP Intégration Sociale. En l’occurrence dans le cas présent, le médiateur est basé à La Louvière mais interviendra dès que nécessaire sur les cinq communes boraines.

”En réalité, je ne sais pas trop pourquoi cette disposition n’avait pas été activée auparavant. C’est une façon de combler un manque”, souligne Jean-Marc Dupont (PS), bourgmestre de Frameries et président de la zone de police boraine. “Ce service est destiné aux personnes qui contesteraient la SAC ou qui n’auraient pas les moyens financiers de l’assumer. En matière de mise en œuvre, il est encore un peu tôt pour se prononcer définitivement. Il faudra voir, à l’usage, comment fonctionner au mieux.”

”La ténacité a fini par payer”

Pour Ghislain Stiévenart (BeFrameries), conseiller communal à Frameries, il s’agit d’une petite victoire. En effet, depuis de longues années, ce dernier réclamait la mise en place d’alternatives afin de limiter le sentiment d’impunité. “Aujourd’hui, si tu en as les moyens, tu paies des amendes. Si tu es insolvable en revanche, alors tant pis”, déclarait-il dans nos colonnes en 2016.

”La ténacité a fini par payer. Ça en valait la peine. Les personnes qui feront appel à la médiation pourront être entendues, bien sûr, mais auront aussi l’opportunité de réparer, compenser le dommage cause. C’est un pas important qui est fait en matière de lutte contre les incivilités. Tout le monde est dans le même bateau, il n’y a plus de possibilité d’échapper à ses responsabilités.”

Un avis partagé par Jean-Marc Dupont, qui précise encore que les PV liées aux SAC seront tous transmis au fonctionnaire sanctionnateur (provincial), qui établira une sélection des dossiers susceptibles de faire l’objet d’une médiation. Un contact sera alors pris avec les auteurs afin d’éventuellement lancer la procédure. Ceux qui y répondront positivement pourraient, par exemple, entreprise des travaux d’intérêt général ou des prestations ayant vocation à réparer le dommage.