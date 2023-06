Hensies : l’échevine des Finances, Norma Di Leone, ne se présentera pas aux prochaines élections communales : “je suis une femme de projets”

Traductrice de formation en anglais, néerlandais et italien, l’échevine avait eu l’occasion de mettre ses compétences aux services des enfants de la région lors de cours dispensés au sein de l’ancienne bibliothèque communale. Au fil des années, Norma Di Leone a su ajouter plusieurs cordes à son arc tout en gardant la confiance des électeurs, ce qui lui a permis de siéger au collège communal pendant plusieurs mandatures. Femme de projet, l’actuelle échevine des Finances va désormais pouvoir se concentrer sur ses nouveaux objectifs en lien avec le bien-être des femmes.

”La politique devient de plus en plus difficile. Un ras-le-bol commençait à s’installer. J’ai donc pris la décision de ne pas me présenter aux prochaines élections. J’en ai d’ailleurs déjà informé mes collègues”, confie Norma Di Leone. “Je suis une femme de projets. J’exerçais donc déjà de nombreuses activités complémentaires en plus de mon rôle en politique. J’ai désormais envie de me consacrer pleinement à ces activités et laisser la politique derrière moi.”

Ce ne sera donc plus en tant qu’échevine que Norma Di Leone fera parler d’elle mais bien en tant que femme engagée. “Je possède plusieurs formations en coaching que je mets à profit pour aider les femmes à s’accepter et à avoir une vie saine. Je fais également partie d’un club de femmes entrepreneurs. J’ai de nombreux autres projets à réaliser comme la rédaction d’un livre.”

Norma Di Leone restera donc on ne peut plus active, loin des débats politiques du conseil communal.