Koba La D et Bramsito au Summer Music Festival

Les festivals réservent bien des surprises aux visiteurs cette année. Les line-up plus alléchantes que jamais feront vibrer les festivaliers durant l’été. Le Summer Music Festival, qui prendra une nouvelle fois ses quartiers au terril Saint-Antoine de Boussu, continue de dévoiler les artistes qui composeront sa programmation les 10, 11, 12 et 13 août. Après Roméo Elvis, c’est désormais au tour de Koba La D et Bramsito d’annoncer leur venue au festival.