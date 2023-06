Meurtre de Jordan Dewilde à Boussu : Thomas est poursuivi pour un recel de cadavre

Rétroactes. Nous sommes le 12 octobre 2018 et la compagne de Jordan Dewilde signale sa disparition à la police. Ce jeune papa habitant à Mons a quitté, le mardi 9 octobre 2018 peu avant minuit, une habitation située à l’avenue de la Francophonie à Jemappes. Depuis, il ne s’est plus manifesté. Son téléphone portable est resté actif durant deux jours avant de finalement s’éteindre. Rapidement, un avis de recherche est lancé par la police fédérale et la photo de Jordan est diffusée dans les médias.

Ossements sur le terril

Le 26 août 2019, un joggeur retrouve des ossements humains sur le terril d’Hornu, rue Barbet, non loin du terrain de football. Une instruction est ouverte au parquet de Mons et ces os sont analysés par des experts scientifiques désignés par le juge d’instruction. Trois mois plus tard, les résultats tombent. Il s’agit bien de Jordan Dewilde. Toutefois, le squelette n’est pas complet. Il manque notamment le crâne.

Le samedi 29 février 2020, la police de Liège est appelée par un commerçant de la galerie Régina, situe boulevard d’Avroy. Un SDF est interpelé pour troubles à l’ordre public. Il s’appelle Thomas F. Ce dernier raconte spontanément aux policiers qu’il connaît un certain David, lequel a découpé un homme, dénommé Jordan, dans la région de Mons. Un policier fait des recherches et constate que Jordan Dewilde est porté disparu dans la région de Mons depuis octobre 2018 et qu’une partie de son corps a été découverte sur un terril à Hornu.

Le policier cuisine Thomas, lequel lui raconte que les faits ont eu lieu dans une maison située à Boussu, rue du Grand Hornu. Il décrit la maison et raconte que David, ancien SDF, a hérité de cette maison. Ils ont cohabité quelques semaines là-bas. “Il m’a demandé d’emballer un paquet dans la cave. Il m’a dit qu’il avait tué quelqu’un et qu’il avait découpé le corps. Je ne l’ai pas cru, malgré les traces de sang dans la cave et le liquide qui coulait du paquet. Alors, il m’a montré la tête d’un homme”. Il précise même que David et Jordan ont joué à se bagarrer et que David a étranglé la victime par l’arrière.

Pas de procès !

L’instruction est relancée et une perquisition est menée chez David, lequel est privé de liberté. On retrouve des restes de corps humains et notamment une tête. David est inculpé de meurtre et envoyé en détention préventive à la prison de Mons.

Alors que la famille de Jordan attend un procès aux assises, David est interné. La Chambre du conseil estime qu’il n’est pas responsable de ses actes, compte tenu de son état de santé mental. Il est interné en soins psychiatriques.

Thomas, quant à lui, est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour répondre d'un recel de cadavre. Il fait défaut à l’audience. Le 9 février dernier, tribunal retient la contrainte irrésistible et l’acquitte. C’est ce jugement qui fait l’objet d’un appel déposé par les parties civiles, suivies par le parquet.

La contrainte irrésistible

Vendredi matin, le ministère public a demandé à la quatrième chambre correctionnelle de la cour d’appel de réformer ce jugement. “Aucun élément ne démontre qu’il était, à ce point, sous l’emprise de David. Il a posé des actes de manière libre”, estime l’avocat général. Ce dernier réclame une peine d’un an et rappelle que Thomas a déjà été condamné à plusieurs reprises en raison d’un parcours de vie pour le moins chaotique.

L’avocate des parents de Jordan, de ses sœurs et de ses neveux, demande aussi à la cour de réformer le jugement. “Ils n’ont pas compris la motivation du premier juge et ce jugement entaché de contradictions. Le prévenu est en aveux, a minima, d’avoir emballé une partie du corps. Il n’y a aucune contrainte irrésistible. Certes, David Van Nespen était violent avec lui, mais aucun élément ne permet de dire que Thomas a perdu son libre arbitre”.

Un dommage financier est réclamé. “Le décès suspendu les a empêchés d’entamer leur deuil, durant plusieurs mois, alors que Thomas savait ce qui était arrivé à Jordan. Cette famille n’a pas pu non plus se recueillir près du corps de Jordan, malmené, abandonné, découpé, comme on viole un tombeau ou une sépulture”.

Jordan Dewilde laisse une famille inconsolable et une petite fille de douze qui grandit sans son papa, dont elle portera bientôt le patronyme.

Quant à Thomas, il ne s’est pas présenté devant ses juges, une fois de plus… Un manque de respect total envers la famille de Jordan !

Un arrêt est attendu à la mi-septembre.